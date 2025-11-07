Mohawk Industries Anuncia Transição de Liderança Planejada

Diretor Financeiro James F. Brunk se aposenta no próximo ano

Nicholas P. Manthey será o sucessor de Brunk como próximo CFO, no dia 1º de abril de 2026

CALHOUN, Ga., Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunciou hoje que James F. Brunk, Diretor Financeiro da Empresa, planeja se aposentar e no dia 1º de abril de 2026 Nicholas P. Manthey, Vice-Presidente de Finanças Corporativas e Relações com Investidores, será seu sucessor como próximo diretor financeiro da Mohawk.

“Foi um privilégio servir como CFO da Mohawk e estou orgulhoso do progresso que nossa empresa teve nos últimos 20 anos quando passamos a ser líder global em pisos”, disse Brunk. “Sou gratoànossa equipe de liderança e equipe financeira pelo seu excelente trabalho. Tive o prazer de trabalhar com pessoas excepcionais em todo o mundo, e esses relacionamentos foram a parte mais gratificante do meu trabalho. Estou orgulhoso de tudo o que conquistamos como equipe.”

O Sr. Brunk trabalhou em estreita colaboração com o Sr. Manthey para garantir uma transição sem problemas, e o Sr. Brunk apoiará a Mohawk em uma função de consultoria sênior após sua aposentadoria.

“Agradeço às muitas contribuições de Jim para o sucesso da Mohawk”, disse Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente e Diretor Executivo. “Sua liderança foi fundamental para que a Mohawk se tornasse a maior empresa de pisos do mundo, com sua entrada em novas áreas, aquisições significativas e incentivoàexpansão da empresa em todo o mundo. Jim posicionou a Mohawk para aproveitar seus anos de sucesso com uma equipe dedicada de profissionais talentosos e uma forte posição financeira que apoiará nosso crescimento futuro.”

“Desde que Nick se tornou parte da nossa empresa, ele e nossa equipe de liderança fizeram uma parceria para aprimorar os negócios, e estou confiante de que ele tem a experiência e as habilidades para oferecer excelentes resultados como nosso próximo diretor financeiro”, disse Lorberbaum. “Nick tem uma formação profunda e diversificada em finanças, com décadas de experiência em empresas internacionais de manufatura e tecnologia. Ele trabalhou com nossa equipe financeira global e liderança de segmento para obter uma compreensão abrangente de nossas operações em todo o mundo.”

O Sr. Manthey ingressou no segmento de Pisos da Mohawk na América do Norte em 2020 como diretor financeiro do segmento e, desde então, passou a ser Vice-Presidente de Finanças Corporativas e Relações com Investidores da Mohawk. Antes de ingressar na Mohawk, o Sr. Manthey ampliou suas habilidades financeiras e de liderança na Bridgestone e na Intel, avançando em posições operacionais analíticas e estratégicas, incluindo funções de liderança nos EUA e na América Latina.

“A Mohawk é uma empresa forte com grande potencial, e estou animado com esta oportunidade”, disse Manthey. “Temos uma equipe financeira excepcional na empresa. Estou pronto para fazer uma parceria com eles para identificar novas oportunidades para fortalecer nossos negócios e trabalhar com nossa equipe de liderança para entregar resultados excelentes para nossos acionistas.”

SOBRE A MOHAWK INDUSTRIES

A Mohawk Industries é fabricante global líder de pisos que oferece produtos que aprimoram os espaços residenciais e comerciais em aproximadamente 180 países. Nas últimas duas décadas, expandimos a presença operacional da Empresa com instalações de fabricação na América do Norte, Europa, América do Sul, Oceania e Ásia. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados proporcionam vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. Nossa inovação líder do setor resulta em produtos e tecnologias que diferenciam nossas marcas no mercado e satisfazem todos os requisitos de remodelação e novas construções. Nossas marcas estão entre as mais reconhecidas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Algumas das declarações nos parágrafos imediatamente anteriores, particularmente as de previsão de desempenho futuro, as perspectivas de negócios, as estratégias de crescimento e operacionais e assuntos semelhantes, e aquelas que incluem as palavras "poderia", "deveria", "acredita", "antecipa", "espera" e "estimativas" ou expressões semelhantes constituem "declarações de previsão" na acepção da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Para essas declarações, a Mohawk reivindica a proteção do porto seguro de declarações de previsão contidas na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. A administração acredita que estas declarações de previsão são razoáveis quando emitidas, no entanto, deve-se ter cuidado para não confiar indevidamente em tais declarações de previsão, porque tais declarações são válidas apenas na data em que foram feitas. A Empresa não é obrigada a atualizar ou publicar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei. Não há nenhuma garantia de que as declarações de previsão sejam precisas porque são baseadas em muitas suposições, que envolvem riscos e incertezas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados futuros sejam diferentes da experiência histórica e nossas expectativas ou projeções atuais incluem, mas não estão limitados a: mudanças nas condições econômicas ou do setor; o impacto das tarifas; concorrência; inflação e deflação no frete, preços de matérias-primas e outros custos de insumos; inflação e deflação nos mercados de consumo; flutuações cambiais; custos e fornecimento de energia; tempo e nível de despesas de capital; tempo e implementação de aumentos de preços para os produtos da Empresa; encargos de redução ao valor recuperável; identificação e consumação de aquisições em termos favoráveis, se houver; integração de aquisições; operações internacionais; lançamento de novos produtos; racionalização das operações; impostos e reforma tributária; produto e outras reivindicações; litígio; conflito geopolítico; mudanças regulatórias e políticas nas jurisdições em que a Empresa faz negócios; e outros riscos identificados nos relatórios e anúncios públicos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA da Mohawk.

Contato: Robert Webb, Comunicações Corporativas, 706.624.2050

