FIM Partners e Loomis Sayles anunciam transição da equipe internacional de ações de mercados emergentes

A FIM Partners anunciou hoje que assinou um contrato com a Loomis, Sayles & Company para adquirir a equipe de investimentos Global Emerging Market Equities (GEM).

Visão geral da equipe GEM e da FIM

Liderada por Ashish Chugh, Gestor de Portfólios e Diretor de Ações Globais de Mercados Emergentes, a Equipe GEM segue uma filosofia de investimento de alta convicção, ancorada em profunda pesquisa fundamental e um enfoque de diligência devida e controle acionário semelhanteàde empresas de capital privado. A equipe investe em empresas de alta qualidade e naquelas em transição para um patamar de qualidade ainda maior, utilizando seus conhecimentos exclusivos para identificar oportunidades de criação de valor a longo prazo em mercados emergentes. Com uma estratégia ativa, ascendente e agnóstica a índices de referência, a equipe forma portfólios concentrados, com foco em qualidade e alta convicção, que refletem uma verdadeira mentalidade de propriedade.

Fundada em 2008, a FIM Partners é líder em gestão de ativos, com foco exclusivo em mercados emergentes e de fronteira, administrando mais de US$ 4,3 bilhões em ativos em nome de clientes institucionais da América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia. A profunda experiência regional da FIM, sua presença local e seu processo de investimento disciplinado a tornaram uma parceira confiável para instituições internacionais que buscam exposição sustentável a mercados de crescimento dinâmico a longo prazo.

"Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Ashish e a toda a equipe da GEMàFIM Partners", disse Hedi Ben Mlouka, Diretor Executivo da FIM Partners. “Seu enfoque disciplinado de investimento, com base em pesquisa a longo prazo, se alinha perfeitamente com nossa filosofia e com a demanda de nossos clientes por acesso diferenciado a mercados emergentes. Esta expansão representa um marco significativo e reforça nosso compromisso em oferecer gestão ativa excepcional em todo o espectro de mercados emergentes."

"Desde que se uniuàLoomis Sayles, Ashish e sua equipe vêm implementando uma estratégia verdadeiramente diferenciada, obtendo um enorme desempenho a longo prazo e retornos ajustados ao risco", disse Kevin Charleston, Diretor Executivo da Loomis Sayles. "O foco exclusivo da FIM Partners em investimentos em Mercados Emergentes e sua plataforma complementar de capital privado fazem dela o lar ideal para a equipe da GEM, que entra em sua próxima fase de crescimento."

"Estamos profundamente agradecidos a nossos clientes e colegas da Loomis Sayles pela confiança e parceria ao longo dos anos", disse Ashish Chugh, futuro Diretor de Investimentos em Ações de Mercados Emergentes da FIM Partners. "Unir-seàFIM representa uma evolução natural para nossa empresa; uma evolução que nos permite se concentrar ainda mais em gerar valor a longo prazo aos clientes através de nosso enfoque diferenciado de capital privado para investimentos em mercados emergentes."

Medidas transitórias para clientes

A FIM Partners e a Loomis Sayles trabalham em conjunto para facilitar a transferência das contas de clientes e dos fundos administrados pela GEM para a FIM Partners, incluindo, sujeitoàaprovação regulatória, o fundo UCITS com domicílio em Luxemburgo. A Natixis Investment Managers continuará distribuindo os fundos até que a transição esteja concluída, sendo que informações detalhadas sobre as transferências de fundos serão comunicadas aos investidores no momento devido.

Os termos do acordo não foram divulgados. A conclusão da transação está prevista para 2026, sujeita às aprovações regulatórias necessárias. Durante o período de transição, a FIM Partners, a Loomis Sayles e a equipe da GEM permanecem comprometidas em garantir uma transição tranquila para clientes e partes interessadas. A equipe da GEM continuará operando dentro da Loomis Sayles com o total apoio da empresa durante todo o processo.

SOBRE A FIM PARTNERS

Fundada em 2008, a FIM Partners é uma administradora de ativos especializada, com foco exclusivo em mercados emergentes e de fronteira, com US$ 4,3 bilhões* sob gestão em ações, renda fixa e mercados privados. A FIM Partners atende investidores institucionais a nível mundial mediante estratégias disciplinadas e com base em pesquisa, criadas para gerar retornos sustentáveis ??a longo prazo. A FIM Partners é regulamentada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai e registrada como empresa de consultoria de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), além de ser signatária dos Princípios para o Investimento Responsável das Nações Unidas.

* Inclui os ativos de subsidiárias da FIM Partners.

SOBRE A LOOMIS SAYLES

Desde 1926, a Loomis, Sayles & Company tem ajudado a satisfazer as necessidades de investimento de clientes institucionais e fundos mútuos ao redor do mundo. Os investidores da empresa, com foco em desempenho, integram pesquisa proprietária aprofundada e análise de risco para tomar decisões com critérios e informações. Equipes de gestão de portfólios, estrategistas, analistas de pesquisa e operadores cooperam para avaliar setores de mercado e identificar oportunidades de investimento onde quer que estejam, dentro de classes de ativos tradicionais ou em uma gama de investimentos alternativos. A Loomis Sayles possui os recursos, a visão e a flexibilidade para buscar valor em mercados amplos e específicos, em seu compromisso de entregar retornos atrativos e ajustados ao risco para seus clientes. Esta rica tradição garantiuàLoomis Sayles a confiança e o respeito de clientes a nível mundial, para os quais administra US$ 425,4 bilhões* em ativos (em 30 de setembro de 2025).

* Inclui ativos da Loomis, Sayles & Co., LP e da Loomis Sayles Trust Company, LLC (US$ 52 bilhões para a Loomis Sayles Trust Company). A Loomis Sayles Trust Company é uma subsidiária integral da Loomis, Sayles & Company, L.P.

