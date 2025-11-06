Cessna Citation Ascend obtém certificação da FAA, levando recursos avançados para a família de jatos executivos de médio porte mais popular

A Cessna Citation Ascend, criada e fabricada pela Textron Aviation Inc., empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), alcançou um marco significativo na quarta-feira, 5 de novembro, quando a Administração Federal de Aviação (FAA, Federal Aviation Administration) concedeu a certificação de tipo para a aeronave, com início do serviço esperado mais adiante neste ano. A aeronave apresenta um cockpit totalmente novo, melhor desempenho e uma luxuosa cabine com piso plano, dando aos clientes versatilidade e flexibilidade para alcançar sua missão. Dois protótipos de teste de voo concluíram mais de 1.000 horas de voo e vários testes de certificação para obter a certificação da FAA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251106477632/pt/

Cessna Citation Ascend achieves FAA certification, bringing advanced features to the most popular midsize business jet family (Photo credit: Textron Aviation).

"O bem sucedido programa de testes de voo da Citation Ascend reflete a expertise das nossas equipes em obter a certificação da FAA ao passo que criam e entregam a melhor experiência de aviação para os nossos clientes", afirmou Chris Hearne, vice-presidente sênior de Engenharia e Programas. "Pedimos o feedback dos nossos clientes, e o resultado é um jato executivo que oferece a eles as mais recentes inovações em desenvolvimento, produtividade e eficiência".

Com mais de 1.000 aeronaves da série Cessna Citation 560XL desde 2000, os proprietários e operadores apreciam a aeronave por sua incomparável combinação de desempenho, conforto, facilidade de operação, variedade de capacidades de missão e eficiências operacionais favoráveis.

O cockpit, que equipa os clientes com a aviônica Garmin G5000 com o software mais recente, inclui:

Tecnologia de aceleração automática para reduzir a carga de trabalho dos pilotos e fornecer proteção de envelope de voo

Três grandes telas de 14 polegadas e resolução ultra alta com recursos de divisão de tela

Sistemas padrão de gerenciamento de voo duplo

Tecnologia para visão sintética a fim de renderizar obstáculos como montanhas ou terrenos

Transceptor de voz e dados via satélite no cockpit para fazer chamadas via satélite a partir do cockpit

Tecnologia avançada da Garmin de detecção e prevenção de condições meteorológicas

Segundo rádio de dados Iridium e comunicação de enlace de dados entre controlador e piloto (CPDLC, controller-pilot data link communications) para apoiar os clientes com roteamento mais direto entre a América do Norte e a Europa (opcional)

Dois motores Pratt & Whitney Canada PW545D proporcionam eficiência de combustível e maior impulsoàaeronave. A Ascend dá aos clientes uma velocidade máxima de 441 nós (817 km/h), um alcance máximo de 1.940 nm (3.593 km) e uma carga útil de 900 lb (408 kg) com capacidade máxima de combustível.

Uma unidade auxiliar de energia (UAE) Honeywell RE100 [XL] com autogerenciamento e detecção de vazamento de ar de alta pressão permite que os pilotos se preparem para cada voo de forma eficiente, incluindo o aquecimento e resfriamento da cabine com menos combustível e menos ruídos.

Uma aeronave que permite que os clientes aproveitem mais

A Citation Ascend permite que os clientes aproveitem mais a cabine, desfrutando das muitas luxuosidades encontradas na mais vendida Cessna Citation Latitude e no carro-chefe Cessna Citation Longitude, como o piso plano, que proporciona um novo nível de espaço generoso para as pernas e flexibilidade para os passageiros. A aeronave pode ser configurada para até 12 passageiros.

Com um sistema avançado de tratamento acústico, os passageiros podem conversar, trabalhar ou relaxar em um ambiente sem distrações, já que os níveis de som na cabine são similares àqueles ao dirigir um carro na estrada. A aeronave apresenta janelas novíssimas na cabine, que são aproximadamente 15% maiores e oferecem mais luz natural, com persianas com opções translúcida e opaca e anel iluminado opcional ao redor da janela.

Toda a equipe de bordo e os passageiros têm acesso a pelo menos uma porta de carregamento com 19 portas de carregamento por USB padrão e três tomadas universais em toda a aeronave, além de carregamento sem fio de ponta para celulares. Os clientes podem controlar, sem fio, a iluminação, temperatura, persianas e entretenimento de bordo na cabine, e o sistema de som imersivo Bongiovi é outra opção que aprimora ainda mais a experiência a bordo.

Para manter os clientes conectados em todos os momentos, a Ascend inclui Wi-Fi GoGo U.S. Avance L3 Max padrão e Wi-Fi U.S. Avance L5 opcional. Os clientes também podem selecionar o Gogo Galileo HDX para Wi-Fi e realizar chamadas para qualquer parte do mundo.

Para mais informações, acesse cessna.com/ascend.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informação, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas se referem somenteàdata na qual foram feitas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais difiram substancialmente daqueles expressos ou sugeridos por tais declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitandoànossa capacidade de acompanhar o ritmo dos nossos concorrentes quantoàapresentação de novos produtos e upgrades com os recursos e tecnologias desejados pelos nossos clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251106477632/pt/

Contato para a mídia

Kate Flavin

+1.316.252.7780

kflavin@txtav.com

txtav.com