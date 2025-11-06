IFF Benicarló inova ao criar instalação de produção de hidrogênio ecológica no local para fabricação sustentável de ingredientes de fragrâncias

A IFF (NYSE: IFF), líder mundial em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentares e biociências, anunciou a instalação de uma unidade de produção de hidrogênio a partir de fontes naturais em sua planta de P&D de aromas e produção de ingredientes para fragrâncias em Benicarló, Espanha. A unidade fez parceria com a Iberdrola, um dos maiores produtores mundiais de energia renovável, para se tornar a primeira no setor de fragrâncias, contando com eletricidade renovável para reações de hidrogenação utilizadas na produção de ingredientes essenciais para fragrâncias. Alinhado com o compromisso da empresa com Do More Good (Fazer Mais o Bem) para as pessoas e o planeta, o sistema da unidade pode produzir 100 toneladas de hidrogênio limpo ao ano, utilizando energia renovável. Ele inclui um compressor integrado para armazenar hidrogênio no local, que reduz a Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) de seus produtos e apoia clientes ao redor do mundo no alcance de suas metas de descarbonização.

Photo credit: IFF - IFF Plant in Benicarlo

"A nova capacidade de produção de hidrogênio da unidade de Benicarló representa uma grande mudança quanto aos métodos tradicionais de produção de 'hidrogênio cinza', como a reforma a vapor do metano, que depende de combustíveis fósseis e produção fora do local”, disse Jaime Gomezflores, Vice-Presidente Sênior de Operações Globais de Fabricação da IFF Scent. "Este é o primeiro passo para fornecer tecnologia e expandir a produção para reduzir emissões operacionais no futuro."

A IFF Benicarló se dedica a criar ingredientes para fragrâncias. A geografia do local é ideal para produzir hidrogênio ecológico, devidoàabundância de recursos naturais eàdemanda industrial da Espanha. Alimentada por painéis solares, a unidade de produção de hidrogênio ecológico da IFF em Benicarló é utilizada para reações de hidrogenação necessáriasàcriação de mais de 50 ingredientes essenciais da IFF, como Cashmeran e Kharismal.

A transição para o hidrogênio ecológico elimina 2.000 toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano, ajudando a IFF a alcançar suas metas de sustentabilidade, incluindo a redução das emissões diretas (escopo 1 e 2) em 50% e das emissões indiretas (escopo 3) em 30% até 2030. A longo prazo, a IFF visa zero emissão líquida em suas operações até 2040.

A nova unidade de produção é parte de um contrato de 10 anos para fornecer energia renovável de hidrogênio com a Iberdrola. A IFF pretende usar a primeira planta integrada de hidrogênio ecológico do setor como modelo para inovação em toda a sua rede de produção. A transição da IFF para o hidrogênio ecológica é uma das muitas iniciativas concebidas para apoiar as operações rumo a um futuro sustentável. No último ano, a IFF apresentou seu sistema de liberação de fragrâncias biodegradável e conforme a Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) para cuidados com tecidos, ENVIROCAP™, e anunciou uma parceria com a Reservas Votorantim para a bioprospecção sustentável na maior reserva privada da Mata Atlântica brasileira.

