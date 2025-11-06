Doha Debates explora o papel da sabedoria ancestral no mundo atual

Enquanto o mundo debate questões de significado e direção moral, a Doha Debates aborda uma questão fundamental: a sabedoria ancestral deve orientar as sociedades atuais?

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251105450836/pt/

Guest speakers and participating students gather on the Doha Debates stage to discuss a fundamental question “Should ancient wisdom guide today’s societies?” — part of the show’s exploration of timeless questions shaping our world today. (Photo: AETOSWire)

Neste episódio da nova temporada principal, apresentado por Dareen Abughaida, estudantes de todo o Catar se unem a três pensadores internacionais para debater um dilema atemporal: se as respostas para nossos problemas mais urgentes estão na tradição ou em novas ideias ousadas.

Wael Hallaq, professor da Fundação Avalon em Humanidades na Universidade de Columbia, critica o que ele chama de "vazio moral" da modernidade e sua fixação no progresso material. Ele defende um retorno aos fundamentos éticos enraizados no divino. "Temos que olhar para o passado, que é rico em recursos, bem como desenvolver métodos específicos para compreender os mesmos", disse ele.

Para Sophie Scott-Brown, uma filósofa e historiadora do pensamento político associada ao Instituto de História Intelectual (Universidade de St. Andrews), o perigo se situa em romantizar o passado. Ela questiona a autoridade herdada, instando a uma consciência crítica de como o poder muitas vezes se oculta por trás da linguagem da tradição. "Precisamos ter muito cuidado com a autoridade que conferimos às afirmações de que algo é natural ou histórico", disse ela. "Devemos estar muito atentosàpolítica subjacente."

Bruno Maçães, autor de Construtores de Mundos e Ex-Secretário de Estado para Assuntos Europeus em Portugal, oferece um caminho intermediário e pragmático. À medida que o universalismo liberal dá lugar a um mundo de "modernidades civilizacionais", argumenta ele, as nações descobrem sua própria herança cultural: "Mesmo que não desejemos aceitar soluções ou respostas dadas pelas tradições ou sociedades do passado, temos muito que aprender com elas."

O debate se amplia das questões de tradição a uma busca maior de significado,àmedida que convidados e estudantes refletem sobre como os seres humanos encontram fundamentos morais, seja na lei sagrada, na memória cultural ou na liberdade radical.

"Em todas as civilizações, as pessoas buscam uma direção moral em uma era de incertezas", disse Amjad Atallah, Diretor Geral da Doha Debates. "Este debate desafia todos nós a explorar onde podemos encontrar sabedoria, significado e propósito em nossas vidas."

Filmada no formato Majlis do Doha Debates, a conversa reflete a missão da organização de estimular diálogos abertos e em busca da verdade, e nos lembra que a sabedoria, antiga ou nova, nunca é apenas herdada; ela é redescoberta e conformada através de culturas e gerações.

Assista ao episódio completo em DohaDebates.com e no canal da Doha Debates no YouTube.

Doha Debates

Site:DohaDebates.com

X/Twitter:@DohaDebates

Instagram:@DohaDebates

Facebook:Facebook.com/DohaDebates

YouTube:YouTube.com/DohaDebates

Threads:Threads.net/@dohadebates

TikTok:@DohaDebates

Sobre a Doha Debates

A Doha Debates reúne uma vanguarda de buscadores da verdade intelectualmente curiosos para debater diferenças de modo construtivo, a fim de construir um futuro melhor. Enfatizamos a unidade em vez da divisão, ao incentivar conversas que nos unem em vez de nos separar.

Saiba mais em DohaDebates.com

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251105450836/pt/

Contato de mídia da Doha Debates

Sumi Alkebsi

Diretor de Comunicações e Marketing

E-mail: salkebsi@dohadebates.com