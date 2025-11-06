Kinaxis anuncia oferta pública de aquisição de ações no curso normal dos negócios

Kinaxis® Inc. ("Kinaxis" ou a Empresa") (TSX: KXS) sente o prazer de anunciar que a Bolsa de Valores de Toronto (a "TSX") aceitou um aviso (o "Aviso") apresentado pela Empresa de sua intenção de fazer uma oferta pública de aquisição de ações no curso normal dos negócios (a "NCIB"). Em relaçãoàNCIB, a Empresa aderiu a um Plano Automático de Compra de Ações (um "ASPP") com seu corretor designado para permitir a compra de suas ações ordinárias (as "Ações").

O Aviso prevê que a Empresa poderá, durante o período de 12 meses com início em 12 de novembro de 2025 e término em 11 de novembro de 2026, ou em data anterior, caso a Kinaxis conclua suas aquisições ou notifique o término do contrato, adquirir até 1.403.042 Ações no total, representando cerca de 5% das Ações emitidas e em circulação em 31 de outubro de 2025. No fechamento do pregão em 31 de outubro de 2025, a Empresa possuía 28.060.844 Ações emitidas e em circulação. Exceto para compras em bloco permitidas pelas normas da TSX, o número de Ações a serem adquiridas por dia não irá exceder 14.137, o que representa 25% do volume médio diário de negociação das Ações na TSX nos seis meses civis mais recentes concluídos em 31 de outubro de 2025 (totalizando 56.549 Ações) antes da aceitação do Aviso pela TSX. O número exato de Ações que poderão ser adquiridas no âmbito do Programa de Recompra de Ações e o momento de tais aquisições serão determinados pela administração da Empresa, sujeitosàlegislação aplicável e às normas da TSX.

Sujeito às aprovações regulatórias necessárias, todas as compras de Ações sob a NCIB serão realizadas através da TSX e/ou de outros sistemas de negociação canadenses, aos preços de mercado vigentes, ou por outros meios permitidos pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários correspondentes. Todas as Ações adquiridas sob a NCIB serão canceladas.

A Kinaxis assinou um ASPP com a RBC Dominion Securities Inc. ("RBC DS") para permitir a aquisição de Ações no âmbito do NCIB em momentos em que a empresa normalmente não teria permissão para adquirir Ações devido a restrições regulamentares ou períodos de restrição autoimpostos.

Nos termos do ASPP, antes do início do período de restrição de negociação, a Kinaxis pode, mas não é obrigada a, instruir a RBC DS a efetuar compras no âmbito do NCIB, conforme os termos do ASPP. Tais compras serão determinadas pela RBC DS a seu exclusivo critério, com base em parâmetros estabelecidos pela Kinaxis antes do período de restrição de negociação, em conformidade com as regras da TSX, as leis de valores mobiliários aplicáveis ??e os termos do ASPP. O ASPP foi pré-aprovado pela TSX simultaneamente ao início da NCIB.

O conselho administrativo da Empresa (o "Conselho") acredita que, ocasionalmente, o preço de mercado das Ações pode não refletir integralmente o valor intrínseco dos negócios da Empresa. Como consequência, dependendo das futuras oscilações de preço e de outros fatores, o Conselho considera que a compra das Ações seria um uso conveniente dos recursos corporativos, no melhor interesse da Empresa. Além disto, é esperado que as recompras beneficiem todos os acionistas, que aumenta sua participação acionária na Empresa quando as Ações recompradas forem canceladas.

Em virtude da oferta pública de aquisição de ações no curso normal dos negócios da Kinaxis, que expirou em 5 de novembro de 2025 (a "NCIB prévia"), a empresa recebeu aprovação da TSX para comprar e cancelar até um máximo de 1.404.639 Ações, representando cerca de 5% das Ações emitidas e em circulação da Kinaxis em 23 de outubro de 2024. A Empresa comprou e cancelou 706.736 Ações sob a NCIB anterior, a um preço médio ponderado de compra de cerca de US$ 181,96 por ação (incluindo comissões).

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Nota de Precaução e Informações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém informações prospectivas, conforme definido pela legislação canadense de valores mobiliários. As informações prospectivas se referem a eventos futuros ou ao desempenho previsto da Kinaxis e refletem as expectativas ou crenças da administração quanto a tais eventos futuros. Em certos casos, as declarações que contêm informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planeja", "espera", "prevê", "orçamento", "programado", "estima", "projeta", "pretende", "antecipa", "acredita" ou variações destas palavras e frases, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "deveriam", "talvez" ou "irão" ocorrer ou ser obtidos, ou o negativo destas palavras ou terminologia comparável. As informações prospectivas neste comunicadoàimprensa incluem declarações relativas aos benefícios previstos da NCIB, aos termos da NCIB, incluindo o prazo, e ao número de Ações que podem ser adquiridas no âmbito da NCIB. Por sua própria natureza, as informações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que o desempenho real da Kinaxis seja materialmente diferente de qualquer desempenho previsto, expresso ou implícito, por tais informações prospectivas.

As informações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, que podem fazer com que os eventos ou resultados reais sejam diferentes daqueles refletidos nas informações prospectivas, incluindo, sem limitação, os riscos descritos sob o título “Fatores de Risco” no formulário de informações anuais da Empresa com data de 26 de fevereiro de 2025 para seu exercício fiscal concluído em 31 de dezembro de 2024 e outros riscos identificados nos documentos da Empresa junto aos órgãos reguladores de valores mobiliários canadenses, os quais estão disponíveis no SEDAR+ em https://www.sedarplus.ca.

Os fatores de risco mencionados acima não são uma lista exaustiva dos fatores que podem afetar qualquer uma das informações prospectivas da Empresa. As informações prospectivas incluem declarações sobre o futuro e são inerentemente incertas, e as realizações reais da Empresa ou outros eventos ou condições futuras podem diferir substancialmente daquelas refletidas nas informações prospectivas devido a uma variedade de riscos, incertezas e outros fatores. As declarações da Empresa contendo informações prospectivas baseiam-se nas crenças, expectativas e opiniões da gerência na data em que as declarações são feitas, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações prospectivas se as circunstâncias ou as crenças, expectativas ou opiniões da gerência mudarem, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Pelos motivos expostos acima, não se deve depositar confiança indevida em informações prospectivas.

