The Estée Lauder Companies anuncia oferta secundária de ações ordinárias Classe A por acionistas vendedores

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anuncia hoje que fundos fiduciários afiliados a descendentes de Leonard A. Lauder (denominados "acionistas vendedores") propõem comercializar 11.301.323 ações ordinárias de Classe A da empresa, com valor nominal de US$ 0,01 por ação, por meio de uma oferta pública registrada (a "Oferta").

Os acionistas vendedores receberão todos os recursos provenientes da oferta. A empresa não comercializa nenhuma ação ordinária Classe A nesta oferta e não receberá nenhum montante proveniente dela. Os acionistas vendedores planejam usar os recursos obtidos com a oferta para auxiliar na liquidação do patrimônio de Leonard A. Lauder, incluindo o cumprimento de determinadas obrigações patrimoniais, como impostos sobre herança, dívidas e despesas administrativas.

Com base nas ações em circulação em 23 de outubro de 2025, após a conclusão da oferta, os integrantes da família Lauder deterão, de forma direta ou indireta, 82% do poder de voto das ações ordinárias da empresa. Os acionistas vendedores, juntamente com a LAL Family Partners, L.P., uma entidade de propriedade de beneficiários descendentes de Leonard A. Lauder, estarão sujeitos a um acordo de bloqueio de ações de 90 dias com a instituição financeira responsável pela subscrição.

A J.P. Morgan Securities LLC atua como a única subscritora da oferta.

A empresa submeteu uma declaração de registro de oferta pública de ações com validade automática no Formulário S-3 (incluindo um prospecto)àComissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") relativaàofertaàqual esta comunicação se refere. Antes de investir, é necessário ler o prospecto presente na declaração de registro, o suplemento do prospecto anexo e outros documentos que a empresa apresentouàSEC para obter informações mais completas sobre a empresa e a oferta. As cópias do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto base correspondenteàoferta, bem como as cópias do suplemento final do prospecto, assim que se tornarem disponíveis, podem ser obtidas gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov ou por meio do contato com a J.P. Morgan Securities LLC, aos cuidados de Broadridge Financial Solutions, localizado na 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por correio eletrônico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.

Este comunicado de imprensa não representa uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer comercialização desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde essa oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes de ser registrada ou qualificada de acordo com as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo uma administradora de marcas de luxo e prestígio no mundo inteiro. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, e a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, além da BALMAIN Beauty.

Investidores: Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Mídia: Brendan Riley

briley@estee.com