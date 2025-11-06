Dadinho lança versão com zero adição de açúcares

A marca Dadinho anuncia o lançamento de uma versão reformulada do seu produto: o Dadinho Zero. O Tradicional Dadinho, doce de amendoim em formato de cubo, que está no mercado desde 1954, apresenta agora o Dadinho Zero, que mantém o sabor com zero adição de açúcares, visando o crescimento na categoria better for you. O lançamento se insere em um movimento estratégico da marca para ampliar seu portfólio e atender diferentes nichos de consumo.

Mantendo a identidade visual e o sabor, a nova fórmula do Dadinho Zero chega ao mercado como uma opção de consumo alinhada às tendências de bem-estar e saúde, especialmente para o público com dietas de ingestão controlada de açúcares.

Com o mercado de alimentos better for you em franca expansão, a empresa mira nos consumidores que buscam indulgência sem a adição de açúcares, incluindo diabéticos, atletas e aqueles que priorizam a redução de calorias.

A principal inovação do Dadinho Zero está em sua composição. O produto é apresentado como para dietas de ingestão controlada de açúcares e informa que não há adição de açúcares, além dos açúcares próprios dos ingredientes.

A reformulação foi resultado de um longo trabalho de P&D (pesquisa e desenvolvimento) para garantir que a retirada do açúcar não comprometesse a textura e o sabor característico do dadinho.

A grande missão foi criar uma composição que atendesse às exigências do consumidor moderno.

Benefícios e disponibilidade

Público fitness e atletas: o dadinho, feito de amendoim, já possui alto valor energético e proteico. A versão Zero é indicada para o consumo pré ou pós-treino, oferecendo um doce que se encaixa na rotina.

Restrição alimentar: a versão é segura para diabéticos (sob orientação nutricional/médica) e para quem está em dietas de restrição, oferecendo uma opção no segmento.



O Dadinho Zero é vendido em embalagens de 90g e já está disponível nas principais redes de supermercados, lojas de produtos naturais, marketplaces e na loja virtual da marca.

Com o lançamento do dadinho zero, a marca reafirma seu compromisso em inovar e garantir que o sabor da memória afetiva continue acessível a todos os públicos.