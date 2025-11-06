Assine
Nomus realiza Jornada da Reforma Tributária para Indústrias

Evento online e gratuito acontece nos dias 5, 6 e 7 de novembro, com transmissão exclusiva para inscritos, e será conduzido por Rafael Netto, CEO e fundador da Nomus.

06/11/2025 17:56

crédito: DINO

A Nomus, desenvolvedora do ERP Industrial Nomus, anuncia a realização da Jornada da Reforma Tributária para Indústrias, série de três webinars gratuitos voltados a gestores, contadores e profissionais do setor industrial que desejam compreender as mudanças trazidas pela nova Reforma Tributária e se preparar para os impactos práticos previstos para 2026.

O evento será transmitido nos dias 5, 6 e 7 de novembro, sempre às 11h, em formato online e exclusivo para inscritos. A Jornada será conduzida por Rafael Netto, engenheiro de produção formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e CEO da Nomus, que possui mais de 20 anos de experiência em gestão fiscal, custos e implantação de sistemas ERP em indústrias de diversos segmentos.

Conteúdo prático sobre a Reforma Tributária

A Jornada foi estruturada para ajudar as indústrias a compreender as mudanças tributárias e adaptar seus processos de gestão e tecnologia. Os três encontros abordarão:

  • Dia 1 (5/11): Visão geral da reforma tributária de consumo – apresentação dos conceitos centrais do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), substitutos de tributos como ICMS, ISS, PIS e Cofins.

  • Dia 2 (6/11): Como configurar seu sistema de gestão ERP para a reforma tributária – orientações práticas sobre ajustes necessários no ERP e nos cadastros fiscais das indústrias.

  • Dia 3 (7/11): Impactos da reforma tributária na operação do sistema de gestão ERP – análise das mudanças operacionais e demonstração de como o ERP deve reagir às novas exigências de apuração e emissão de notas fiscais.


Os inscritos que preencherem os formulários de presença durante os três dias de evento receberão um certificado de participação.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site.

Após o cadastro, os participantes receberão por e-mail os links exclusivos para cada transmissão.



Website: https://www.nomus.com.br/blog-industrial/jornada-da-reforma-tributaria-para-industrias-prepare-sua-fabrica-para-2026/

overflay