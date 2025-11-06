Wizard by Pearson fecha parceria com a Kings League Brazil

Quando o esporte encontra a educação, nasce uma combinação poderosa de oportunidade, foco e superação. É com essa proposta que a Wizard by Pearson e a Kings League Brazil anunciam uma parceria inédita. O foco é promover o desenvolvimento pessoal e ampliar as habilidades dos jovens atletas, ex-atletas, criadores de conteúdo, streamers e torcedores da liga, incentivando o aprendizado do inglês como ferramenta de crescimento dentro e fora das arenas.

A partir do acordo, a Wizard passa a ser a escola oficial da Kings League Brazil, promovendo uma série de ações voltadas ao público jovem, que compõe boa parte dos fãs da liga. Entre as iniciativas estão sorteios de bolsas de estudo e experiências imersivas no universo da língua inglesa. Atletas, dirigentes e profissionais da Kings League Brazil também serão beneficiados com cursos que se adequam às suas rotinas.

Para Anderson Estevão, diretor comercial da Pearson Brasil, a parceria reforça a importância de preparar as novas gerações para desafios globais, de olho na empregabilidade e crescimento de carreira. “Aprender inglês vai muito além da sala de aula. É sobre abrir portas, ampliar horizontes e desenvolver habilidades que impulsionam tanto o crescimento pessoal quanto o profissional. O esporte ensina valores fundamentais, e o idioma complementa esse aprendizado ao conectar o indivíduo com o mundo”, afirma.

Os bolsistas terão aulas online na metodologia Wizard ON, com acesso às certificações que medirão a evolução e desenvolvimento no idioma de cada aluno e acompanhamento pedagógico da unidade Wizard de referência e da equipe Pearson, detentora da marca.

Segundo a pesquisa Idiomas e Habilidades, realizada pela Pearson, em parceria com a Opinion Box e que entrevistou mais de 7 mil pessoas no Brasil, o aprendizado de idiomas é essencial para o desenvolvimento de algumas das principais skills no mercado de trabalho, em especial a comunicação verbal (47%), o atendimento ao cliente (39%) e habilidades tecnológicas e digitais (34%). Pelo menos oito em cada dez brasileiros entrevistados concordam que dominar outra língua abre portas para o desenvolvimento de outras competências profissionalmente valiosas.

A iniciativa fortalece o investimento da Wizard by Pearson em capacitar e fortalecer habilidades essenciais para o desenvolvimento profissional e pessoal dos atletas e parceiros. “Esse é só o primeiro passo. Com o contato recorrente, a intenção é identificar outras oportunidades que possam endorsar ainda mais essa parceria”, adianta Estevão.