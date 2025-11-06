A The Estée Lauder Companies anuncia o preço da oferta secundária de ações ordinárias Classe A por acionistas vendedores.

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anuncia hoje o preço da oferta pública registrada previamente anunciada (a “Oferta”) das ações ordinárias Classe A da Empresa, com valor nominal de US$ 0,01 por ação, por fundos fiduciários afiliados aos descendentes de Leonard A. Lauder (os “Acionistas Vendedores”) a um preço ao público de US$ 90 por ação.

Os Acionistas Vendedores receberão todos os rendimentos da Oferta. A Empresa não está vendendo nenhuma ação ordinária Classe A na Oferta e não receberá nenhum rendimento da Oferta. A Oferta deverá ser concluída em 6 de novembro de 2025, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. Os Acionistas Vendedores pretendem usar os rendimentos da Oferta para auxiliar na liquidação do patrimônio de Leonard A. Lauder, incluindo o cumprimento de certas obrigações patrimoniais, como impostos sobre o patrimônio, dívidas e despesas administrativas.

Com base nas ações em circulação em 23 de outubro de 2025, após a conclusão da oferta, os membros da família Lauder deterão, direta ou indiretamente, 82% do poder de voto das ações ordinárias da Empresa. Os acionistas vendedores e a LAL Family Partners, L.P., entidade detida pelos descendentes de Leonard A. Lauder, estarão sujeitos a um período de bloqueio de 90 dias com o subscritor.

A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como única subscritora da oferta.

A Empresa protocolou uma declaração de registro automática em formulário S-3 (incluindo um prospecto) juntoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) para a Ofertaàqual esta comunicação se refere. Antes de investir, você deve ler o prospecto contido nessa declaração de registro, o suplemento do prospecto que a acompanha e outros documentos que a Companhia protocolou juntoàSEC para obter informações mais completas sobre a Companhia e a Oferta. Cópias do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto base que o acompanha, relativosàOferta, bem como cópias do suplemento do prospecto final, assim que estiverem disponíveis, podem ser obtidas gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov ou entrando em contato com a J.P. Morgan Securities LLC, aos cuidados da Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, além de ser administradora de marcas de luxo e prestígio no mundo inteiro. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

