Cancelou.com lança operação de crédito para advogados

Na esteira do crescimento das empresas financeiras no Brasil, surgem novos modelos de negócios no setor. O mais recente é da Cancelou.com, empresa especializada em monetização de ativos judiciais contra companhias aéreas. A marca expandiu sua atuação com o lançamento de uma financeira voltada a advogados autônomos e escritórios que buscam antecipar seus pagamentos.

A projeção inicial da companhia é de antecipar em média 300 sentenças judiciais por mês no próximo ano, movimentando entre 500 mil e um milhão de reais em créditos. “O nosso foco sempre foi nas ações contra as companhias aéreas, mas nós também já começamos a antecipar sentenças de outras áreas, como no setor bancário. A tendência, ainda, é de que consigamos expandir nossa base de atuação”, afirma Humberto Lima, especialista em gestão e CEO da Cancelou.com.

O movimento estratégico da organização tem como objetivo seguir uma tendência de mercado. A performance das financeiras digitais no ano passado foi de alta bastante acima de outros setores da economia. Os números mostram que elas superaram 67,5 milhões de contas físicas — um aumento de 26% em relação a 2023 — e mais de 55 mil empresas atendidas — 67% de aumento em comparação com o ano anterior. Os dados estão na Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025, realizada pela PwC Brasil e pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).

No caso da Cancelou.com, o objetivo é atender diretamente aos negócios B2B. Desde que foi fundada, em 2017, a empresa atendeu a mais de 10 mil clientes diretamente envolvidos em processos contra empresas aéreas. Em valores, a empresa acumulou mais de R$ 30 milhões em indenizações pagas aos passageiros, resultantes de um índice de êxito de 92% nas sentenças.

Hoje, a Cancelou.com está focada diretamente no relacionamento com os advogados que representam os clientes. “Até então atendíamos principalmente os passageiros, mas agora negociamos também diretamente com advogados ou escritórios com procuração. A financeira especializada em monetizar ativos judiciais contra companhias aéreas surge para oferecer um serviço que permite ao advogado receber a antecipação dos honorários. Ele consegue receber o valor via Pix em até 48 horas, aumentando a liquidez do seu trabalho”, explica Joel Queiroz, sócio da Cancelou.com e sócio também da BR3 Capital, que atua com a monetização de ativos judiciais de diversos setores.

De acordo com o CEO Humberto Lima, uma das vantagens da oferta da Cancelou.com é que, mediante o aceite da proposta, o advogado fica instantaneamente livre do risco de um eventual recurso. A Cancelou.com assume o prazo para o pagamento do honorário, bem como do andamento da ação judicial. “Esse modelo é resultado da estrutura financeira que nós adquirimos ao longo desses anos. É o que nos dá suporte para assumirmos mesmo algumas ações de maior risco. Nosso objetivo é claro: queremos ser a principal empresa de antecipação de sentenças do Brasil, e estamos caminhando a passos largos para isso, mas com pés no chão e entendendo cada etapa desse processo”, afirma o gestor.

Palavra final é do cliente

Joel Queiroz lembra que o substabelecimento pode ocorrer em diferentes fases do processo, desde a propositura da ação até a fase de execução. “A partir do momento em que a ação é ajuizada, já podemos estabelecer uma ponte com o advogado. Isto significa que nosso contato será unicamente com ele, seja durante a tramitação, na fase recursal ou até quando já foi iniciada a execução ou cumprimento da sentença”, esclarece.

No entanto, Humberto Lima considera que esse processo só deve ocorrer mediante um entendimento transparente entre o advogado e o seu cliente. “É necessário que haja uma proposta clara, transparente junto ao cliente, sem ser uma decisão forçada e de forma litigiosa. O cliente tem a palavra final, porque ele também concorda com a antecipação da sentença, mas o negócio parte do advogado, uma vez que nós recorremos exclusivamente a ele”, finaliza o CEO da empresa.