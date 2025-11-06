Assine
Coleção Vozes Pretas amplia representatividade literária

A PeraBook Editora, do Grupo Elo Editorial, lança a coleção Vozes Pretas, que reunirá 60 livros com textos e ilustrações de autores e ilustradores negros. O projeto apresenta ao público infantojuvenil histórias que refletem experiências, memórias e referências culturais afro-brasileiras.

06/11/2025 17:44

Em uma ação inédita na literatura brasileira, a PeraBook Editora, do Grupo Elo Editorial, lança a coleção Vozes Pretas, um projeto que reunirá 60 livros escritos e ilustrados por autores e ilustradores negros. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a representatividade afro-brasileira no campo da literatura infantojuvenil, ampliando o acesso a narrativas que valorizam a cultura, a ancestralidade e a história da população negra no Brasil.

Sob a curadoria da autora e pesquisadora Kiusam Oliveira, o projeto acompanha o processo de produção das obras e assegura que o conceito afrocentrado seja mantido em todas as etapas editoriais. A proposta é oferecer livros que contribuam para a formação de leitores críticos e conscientes, ao mesmo tempo em que fomentam o surgimento de novas gerações mais diversas e inclusivas.

A coleção apresenta títulos que tratam de temas como identidade, autoestima, ancestralidade e pertencimento. Entre as obras estão Francisco bonito de turbante colorido, de Leandro Passos; Penteado, o meu e o do lado, de Heloisa Pires Lima e Letícia Moreno; Pedras mágicas, de Caio Zero; e Tudo o que eu quero é amor, de Kiusam Oliveira. Cada narrativa propõe reflexões sobre as relações étnico-raciais e o reconhecimento das diferentes formas de beleza e expressão.

De acordo com Kiusam Oliveira, o projeto busca provocar uma discussão sobre a importância de superar práticas racistas e romper com estruturas coloniais que ainda se refletem no cotidiano. A curadoria também reforça o compromisso da editora com uma abordagem literária que abarca múltiplas vozes e experiências.

A PeraBook Editora foi criada com o propósito de levar temas contemporâneos à literatura infantojuvenil por meio de projetos que dialogam com o contexto educacional e social do país. O catálogo da editora se baseia em debates sobre educação socioemocional, respeito à diversidade e valorização da pluralidade de ideias.

Com Vozes Pretas, o Grupo Elo Editorial reafirma seu compromisso com a inclusão e com o fortalecimento da literatura como instrumento de transformação social e cultural.

Website: http://www.grupoeloeditorial.com.br

overflay