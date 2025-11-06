Assine
Terracom vence Lote 6 e assume corredor rodoviário no MT

Consórcio RDG Sinop vai operar 634,35 quilômetros entre Chapada dos Guimarães e Sinop, com foco em segurança, manutenção contínua e tecnologia.

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
06/11/2025 17:08

Terracom vence Lote 6 e assume corredor rodoviário no MT crédito: DINO

A partir do leilão realizado na B3 (30), em São Paulo, a Terracom Concessões, à frente do consórcio RDG Sinop, passa a administrar um conjunto de rodovias que conecta Chapada dos Guimarães a Sinop. São 634,35 quilômetros distribuídos pelas MT-020, MT-140, MT-225, MT-244 e MT-251, formando um corredor que atende cidades como Chapada dos Guimarães, Planalto da Serra, Santa Rita do Trivelato, Vera e Sinop.

A operação privilegia a rotina de quem trabalha e circula pela região: manutenção permanente do pavimento, serviços de apoio ao usuário e melhorias de sinalização entram no pacote inicial. A agenda tecnológica também está prevista, com a possível adoção do sistema de cobrança sem barreiras (free flow), que reduz filas e torna a viagem mais previsível.

Para o setor produtivo, o efeito é direto: mais regularidade no escoamento e menor tempo parado em trechos críticos. Para os moradores, segurança viária reforçada e atendimento padronizado ao longo do trajeto — de um extremo ao outro do Centro-Norte mato-grossense (dentro da área de concessão).

“Essa conquista consolida nossa estratégia de longo prazo no Centro-Oeste. Vamos aplicar engenharia, tecnologia e gestão para entregar uma rodovia mais segura, previsível e eficiente para quem produz e para quem circula. O foco agora é iniciar a operação com padrão de excelência desde o primeiro dia”, afirma Fernando Evanyr, diretor operacional da Terracom Concessões.

Presença na região

A Terracom Concessões integra o consórcio Rota dos Grãos, concessão rodoviária que opera entre as cidades de Primavera do Leste e Paranatinga (trecho da MT-130).

Para saber mais, basta acessar o link: https://globoplay.globo.com/v/12602190/



Website: http://grupoterracom.com

