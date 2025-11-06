De 8 a 10 de novembro, o Centro de Eventos do Ceará recebe a 7ª edição do Estética In Nordeste. Com expectativa de público de cerca de 36 mil participantes, a iniciativa reúne players do mercado e oferece oportunidades de atualização profissional, networking e geração de negócios. Nesta edição, os destaques incluem temas como Estética Personalizada com IA, Harmonização sem Agulhas, Harmonização Masculina e Ressignificação do Envelhecimento. A expectativa é gerar mais de R$ 48 milhões em negócios.

O Estética In Nordeste também incentiva o empreendedorismo e novos negócios, como destaca Fátima Facuri, diretora do Grupo Estética In. “O Estética In Nordeste é voltado a profissionais do setor e representa a oportunidade ideal para conectar-se com indústrias, realizar negócios, trocar experiências e atualizar-se com conhecimento de ponta em saúde e bem-estar. Além disso, é uma excelente oportunidade para quem pretende abrir ou expandir seu negócio na área. O evento estimula o empreendedorismo, oferecendo conteúdo técnico e científico de alta qualidade e fortalecendo o networking entre empresas, clínicas, consultórios e indústrias de tecnologia estética”, salienta Fátima Facuri.

Neste ano, o 7º Congresso Internacional Científico Multidisciplinar em Estética trará uma programação completa de palestras sobre as mais avançadas técnicas e inovações em saúde e bem-estar, incluindo Sinergia Estética, com radiofrequência monopolar de alta intensidade e perfusão inteligente de ativos por microchip de eletroporação no tratamento da flacidez; Reset Facial & Bioreconexão, abordando harmonização sem agulhas, precisão, regeneração profunda e biotecnologia; Talk show sobre ressignificação do envelhecimento e o poder da fala nos negócios; Do Centro Cirúrgico à Estética Avançada, com evidências científicas do ultrassom micro e macrofocado; Estética em Alta, focado nos pilares para o sucesso profissional; e temas como reversão de células senis, mecanobiologia cutânea, rejuvenescimento 360°, estética personalizada com IA, criolipólise, cosmetologia multinível, endolaser, potencialização biofotônica, entre outros.

Já o 4º Congresso Internacional de Estetas e Harmonizadores abordará integração de tratamentos na harmonização orofacial pós-emagrecimento, fios de sustentação, inteligência artificial aplicada à harmonização, protocolos integrativos de nutrição e longevidade, terapia capilar personalizada, laser Nd Yag, lifting e reversão da atrofia celular, harmonização glútea, técnicas corporais avançadas, ultrassom e laser de CO?, além de harmonização masculina com tecnologias inovadoras, garantindo aos participantes atualização científica, prática e tecnológica de ponta.