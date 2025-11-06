O 2º Encontro Cunhatã movimenta Brasília com arte e natureza

O “2º Encontro Cunhatã Cerratense – Arte, Educação e Natureza na Primeira Infância” segue movimentando diferentes regiões administrativas do Distrito Federal com uma programação repleta de arte, educação e experiências ligadas ao bioma Cerrado. Realizado desde o último dia 3, o evento vai até domingo (9/11), com oficinas, rodas de conversa e apresentações artísticas que têm encantado educadores, crianças e famílias.

Idealizado pela coreógrafa e diretora Andrea Jabor e pela cantora e arte-educadora Isabella Rovo, integrante do grupo Camerata Caipira, o projeto propõe aproximar o público das expressões culturais e da biodiversidade do Cerrado por meio de vivências artísticas, formativas e ambientais.

Arte, educação e Cerrado

O termo “Cunhatã Cerratense” foi inspirado na língua tupi-guarani: cunhatã significa “menina”, e cerratense é o adjetivo utilizado pelo historiador Paulo Bertram para se referir aos habitantes do bioma. O nome expressa o propósito do encontro em integrar práticas artísticas e educativas à reflexão sobre o meio ambiente, conectando infância, arte e natureza.

Segundo Isabella Rovo, o Cerrado ocupa o segundo lugar entre os biomas brasileiros com o maior número de espécies ameaçadas de extinção. “O nome carrega uma filosofia de cuidado e de conexão com a terra e com as origens desde os primeiros anos de vida”, observa.

Semana de atividades e trocas

Desde segunda-feira (3/11), o evento percorre escolas públicas de Sobradinho, Paranoá e Taguatinga com apresentações do espetáculo “É o Bicho!”, da Camerata Caipira, que tem encantado crianças e professores com músicas e histórias inspiradas na fauna do Cerrado. As ações também incluíram oficinas formativas voltadas a educadores, conduzidas por Andrea Jabor e Isabella Rovo, com foco em integrar corpo, música e natureza às práticas pedagógicas.

Nesta quinta-feira (6/11), o encontro promoveu uma roda de conversa com artistas e pesquisadores na Escola Técnica de Brasília (ETB), reunindo Maria Eugênia Tita (Instituto Brincante – SP), Tico Magalhães (criador de Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro), Nicolas Behr (poeta e ambientalista) e Luciana Meireles (griô aprendiz e coordenadora do Coletivo Casa Moringa). O momento foi marcado por uma rica troca de saberes sobre cultura popular, infância e meio ambiente.

Vivência ambiental e espetáculos abertos

A programação segue nesta sexta-feira (7/11), às 9h, com uma vivência ambiental no Parque do Cortado, em Taguatinga. Conduzida pelo biólogo Rogério Dias e pelo poeta e ambientalista Nicolas Behr, a atividade propõe uma imersão na vegetação nativa do Cerrado e um convite à reflexão sobre o papel da natureza na formação das crianças.

O público em geral também poderá participar do evento a partir de sexta, com apresentações abertas do espetáculo “É o Bicho!”. Na sexta-feira (7/11), às 15h, o espetáculo acontece no Alameda Shopping, dentro do Festival Taguatinga Plural; e no sábado e domingo (8 e 9/11), às 11h, no Túnel do SESI Lab, em Brasília.

Apresentado pelo grupo Camerata Caipira, o espetáculo combina ritmos tradicionais brasileiros com elementos da fauna do Cerrado, em uma versão especialmente criada para o público infantil, mas que encanta todas as idades.

Segundo a diretora Andrea Jabor, a intenção é proporcionar ao público uma imersão sonora, visual e cênica sobre a importância do cuidado e da preservação das espécies do Cerrado. “A proposta é criar uma experiência sensorial que estimule o olhar para o ambiente e o pertencimento à natureza”, afirma.

A cantora e arte-educadora Isabella Rovo destaca que a fauna do bioma é ampla e diversa, mas ainda pouco conhecida, necessitando da ação respeitosa do ser humano para garantir sua sobrevivência. “O espetáculo convida as famílias a refletirem sobre o papel do ser humano na preservação das espécies e do próprio Cerrado”, observa.

Versão on-line amplia o alcance

Além das atividades presenciais, o projeto lança uma Prosa Virtual com os educadores Bia Jabor (RJ) e Roquinho (MG), integrantes do Movimento dos Quintais Brincantes, que discutem práticas que integram arte, educação e natureza. O conteúdo, junto à gravação da roda de conversa, estará disponível no final de novembro no canal do YouTube @cameratacaipira, na playlist Cunhatã Cerratense, junto a outros vídeos lançados na primeira edição do evento, em 2024.

Conexões entre infância e natureza

Para as idealizadoras, o encontro reforça a importância de conectar a primeira infância às dimensões culturais e ambientais do Cerrado. “Mais do que um evento, é um espaço de troca e formação que estimula novas formas de ver e ensinar”, resume Andrea Jabor.

O “2º Encontro Cunhatã Cerratense – Arte, Educação e Natureza na Primeira Infância” é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF) e conta com apoio da Secretaria de Educação e do Governo do Distrito Federal.

Serviço

Programação – Próximas atrações

Vivência ambiental no Parque do Cortado (Taguatinga)

Dia 7/11 (sexta-feira), às 9h

Com Rogério Dias e Nicolas Behr

(Inscrições: (61) 99353-9043 ou bio @cameratacaipira)

Espetáculo “É o Bicho!” – Grupo Camerata Caipira

Dia 7 de novembro, às 15h - Alameda Shopping

Apresentação dentro da programação do Festival Taguatinga Plural

Entrada gratuita

Dias 8 e 9 de novembro, às 11h - SESI Lab

Entrada gratuita

Obs. A sessão do dia 8/11 (sábado) contará com audiodescrição.



Mais informações:

Instagram:@cameratacaipira

https://www.youtube.com/@CamerataCaipira

VT do Espetáculo “É o bicho”

https://www.youtube.com/watch?v=FYUZMLErm-Q&list=PLAjkzhH7vShKuCXOJJagm5MNqpI9A8ThS

Videoclipe

https://youtu.be/HBIi-Ovolqs?si=MClvl6Hrc-nkuN0Hhttps://youtu.be/HBIi-Ovolqs?si=MClvl6Hrc-nkuN0H