Evento The Future We Create promove encontros gratuitos

Após o evento The Future We Create, realizado em São Paulo em setembro de 2025, a partir do dia 7 de novembro de 2025 será inaugurada uma nova programação de encontros abertos voltados à reflexão sobre o futuro da sociedade. A iniciativa convida o público a integrar uma comunidade de pensamento regenerativo que busca transformar diálogo em ação, reunindo pessoas interessadas em temas como neurociência, saúde mental, sustentabilidade, educação e inovação empresarial e tecnológica.

Os encontros nasceram como desdobramento das discussões multidisciplinares do evento, que reuniu especialistas dessas áreas para debater os desafios e possibilidades de uma sociedade mais integrada e saudável. O objetivo é manter viva essa rede de colaboração e aprendizado por meio de reuniões periódicas, acessíveis a qualquer pessoa interessada.

O espaço funcionará como um think tank regenerativo — um laboratório de ideias e práticas que favorece a escuta, a presença e a cocriação de soluções voltadas ao bem-estar coletivo e à regeneração social e ambiental. Cada encontro seguirá um formato simples e acessível, sem custo de entrada: 10 minutos de prática contemplativa, 5 minutos de reflexão guiada, 15 minutos de check-in coletivo e 45 minutos de diálogo vivo entre os participantes.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os transtornos mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho no mundo, afetando cerca de 1 bilhão de pessoas e resultando em perdas anuais de aproximadamente 12 bilhões de dias de produtividade.

O Fórum Econômico Mundial (WEF) também aponta que a transição para economias sustentáveis e digitalmente integradas exige novas competências socioemocionais e colaborativas. O relatório The Future of Jobs Report 2025 identifica empatia, pensamento sistêmico e aprendizagem ativa entre as habilidades mais demandadas para o futuro do trabalho.

Esses dados reforçam a relevância de espaços de diálogo que promovam desenvolvimento humano integral, saúde mental e regeneração das relações sociais e ambientais.

Próximas datas e participação

As primeiras reuniões ocorrerão em 07/11, 28/11 e 12/12 de 2025; e, em 2026, em 06/03, 20/03, 17/04, 15/05 e 29/05. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados e seus convidados.

Segundo Tatiana Guimarães, idealizadora do movimento The Future We Create, “a proposta é criar um espaço contínuo de aprendizado coletivo, onde ciência, consciência e ação se encontrem para cultivar formas mais inteligentes, compassivas e regenerativas de viver, educar e trabalhar em sociedade”.

Encerramento

Com o início dessa programação, a iniciativa pretende consolidar uma rede de pessoas comprometidas em repensar seus papéis na sociedade e cocriar soluções coletivas para desafios contemporâneos — da educação e da saúde mental à sustentabilidade e à inovação tecnológica — fortalecendo uma cultura de regeneração e colaboração.



Para se inscrever gratuitamente e receber os links para os encontros:

https://thefuturewecreate.peneducation.com.br/comunidade