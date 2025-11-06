BOSTON ONCOLOGY ARABIA e AUTORIDADE DE CONTEÚDO LOCAL E COMPRAS GOVERNAMENTAIS assinam acordo para produzir localmente medicamentos biológicos avançados na Arábia Saudita

Em um marco significativo para o progresso do conteúdo local no setor farmacêutico e para a segurança nacional de medicamentos, a BOSTON ONCOLOGY ARABIA e a Autoridade de Conteúdo Local e Compras Governamentais (LCGPA) firmaram um acordo para a produção local de dois medicamentos biossimilares no Reino da Arábia Saudita.

Representatives from the Local Content & Government Procurement Authority (LCGPA) and Boston Oncology Arabia at the Global Health Exhibition 2025 in Riyadh, following the signing of an agreement to localize the manufacturing of advanced biologic medicines. The partnership builds on Boston Oncology Arabia’s fully integrated Saudi operations and its leadership in transferring global biopharma expertise to strengthen national drug security, expand local value creation, and deliver sustainable access to high-quality biologic therapies in line with Vision 2030.

A cerimônia de assinatura foi realizada na Exposição Global de Saúde, com o apoio do Ministério da Saúde e da Autoridade de Conteúdo Local e Compras Governamentais, enfatizando o compromisso do Reino em fortalecer as capacidades de produção local e garantir o acesso confiável a terapias biológicas essenciais para pacientes em todo o país.

Fortalecimento da Segurança Nacional em relação às drogas

A Boston Oncology Arabia, por meio deste acordo, será responsável pela transferência de tecnologia, produção local e lançamento comercial de dois produtos biológicos de alto valor, o adalimumabe e o etanercepte, ambos utilizados no tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias, como a artrite reumatoide e a psoríase. Esta iniciativa favorece a expansão contínua do portfólio de produtos farmacêuticos de produção local do Reino, além de impulsionar os objetivos da Visão 2030 voltados para a transformação do setor saúde e a autossuficiência industrial.

“A assinatura deste acordo representa um momento decisivo na localização de produtos biológicos complexos”, afirmou o Dr. Abdullah Baaj, fundador e CEO do Boston Oncology Arabia. “Com a produção do adalimumabe e etanercepte realizada internamente, estamos não só ampliando o acesso a terapias biológicas que transformam vidas, mas também construindo uma base sustentável para a autossuficiência da Arábia Saudita na produção farmacêutica avançada.”

O engenheiro Abdulrahman bin Ibrahim Alsagheir, porta-voz oficial da LCGPA, afirmou que: “espera-se que esses acordos gerem um impacto econômico avaliado em mais de 1,2 bilhão de riais sauditas no Produto Interno Bruto (PIB) nacional, além de criar aproximadamente 500 postos de trabalho diretos para qualificar talentos sauditas nos setores de saúde e farmacêutico”.

Um marco para a produção local de produtos biológicos

A Boston Oncology Arabia tem liderado a estratégia de conteúdo local no setor farmacêutico da Arábia Saudita, com um portfólio crescente de medicamentos genéricos avançados, biossimilares, peptídeos e injetáveis para terapia intensiva, desenvolvidos para satisfazer a demanda nacional em áreas terapêuticas de alto impacto. A moderna fábrica da empresa localizada na Cidade Industrial de Sudair opera em conformidade com as normas da USFDA, EMA e SFDA, garantindo que cada produto fabricado localmente cumpra os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade e segurança.

A produção local desses produtos biológicos avançados fortalece ainda mais o papel da Boston Oncology Arabia como líder nacional na fabricação de produtos biológicos, possibilitando o acesso mais rápido e confiável a medicamentos essenciais e apoiando o objetivo de longo prazo do Reino de alcançar a independência farmacêutica.

Sobre a Boston Oncology Arabia

Com sede em Riad, a Boston Oncology Arabia é uma empresa farmacêutica totalmente integrada, criada especificamente para a produção local. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa medicamentos genéricos de última geração, biossimilares, peptídeos e injetáveis para terapia intensiva, em conformidade com os mais rigorosos padrões globais e as necessidades reais dos hospitais sauditas.

Com suas operações localizadas na Cidade Industrial de Sudair, a Boston Oncology Arabia apoia os objetivos da Visão 2030, fortalecendo a segurança nacional de medicamentos e ampliando a capacidade do Reino para a produção farmacêutica de alto valor e baseada em tecnologia. Seu modelo completo, que inclui licenciamento, desenvolvimento local, produção e comercialização, assegura um fornecimento confiável de medicamentos de alto padrão que chegam aos pacientes de maneira rápida, segura e acessível.

