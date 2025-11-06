Lente de contato colorida levanta alerta entre médicos

O uso de lente de contato colorida, especialmente em festas à fantasia e por cosplayers, acende um alerta entre oftalmologistas. Embora amplamente disponíveis na internet e em estabelecimentos sem vínculo com a área da saúde, essas lentes não são meros acessórios estéticos.

“A lente de contato é um dispositivo médico. Mesmo quando a finalidade é apenas estética, é indispensável fazer uma consulta oftalmológica antes de comprar”, afirma a Dra. Claudia Del Claro, oftalmologista responsável pelo Centro de Adaptação de Lentes de Contato do Hospital de Olhos de Florianópolis (HOF), que integra a rede Vision One.

De acordo com a médica, algumas condições oculares podem contraindicar o uso de lentes, como olho seco, alergias, alterações anatômicas e irregularidades na córnea. “Nem todas as pessoas podem usar lente. Se houver liberação após a avaliação, o oftalmologista pode adaptar a lente ideal de acordo com a curvatura da córnea, garantindo conforto e segurança”, explica. Segundo ela, há inclusive opções seguras de lentes de fantasia, como vermelhas ou brancas, desde que adaptadas em consultório.

A compra por impulso ou a busca por baixo custo podem resultar em graves danos à visão. “Se a lente for inadequada — seja pela curvatura errada, baixa oxigenação ou falta de procedência — podem surgir microferimentos na córnea. Esses machucados funcionam como porta de entrada para bactérias, fungos ou protozoários, como a Acanthamoeba, que vive até em água encanada”, detalha. O uso indevido pode evoluir rapidamente para úlceras e, em casos extremos, levar à perda permanente da visão.

Oxigenação ocular e o impacto das lentes de contato coloridas

Segundo a oftalmologista, as lentes coloridas tendem a apresentar menor oxigenação, já que os pigmentos de cor limitam a troca gasosa. “O risco de infecção aumenta ainda mais se forem mal fabricadas ou higienizadas de forma inadequada”, alerta.

Um erro frequente é o armazenamento prolongado de lentes de uso anual, que ficam guardadas por meses e são reutilizadas ocasionalmente. “O ideal é usar uma lente nova e descartá-la após o evento. Se for reaproveitar, precisa de higiene rigorosa: limpar e trocar o líquido do estojo a cada três dias, mesmo sem uso”, orienta.

Sinais de alerta para usuários de lentes coloridas

De acordo com a Dra. Claudia, sintomas como dor, vermelhidão, secreção, visão embaçada e sensação de corpo estranho podem indicar que algo está errado com o uso das lentes. No entanto, o aparecimento de um ponto branco na córnea deve ser interpretado como alerta máximo. “Esse é um sinal gravíssimo”, diz a médica. Nessas situações, a orientação é suspender o uso da lente e procurar atendimento oftalmológico urgente.

Casos de infecção ocular ocorrem com frequência, especialmente entre usuários que compraram lentes pela internet, sem prescrição. “Já houve inúmeros casos de pessoas que nem tinham grau, usaram lentes coloridas sem orientação e desenvolveram infecções graves”, afirma a oftalmologista. Ela cita relatos acompanhados durante campanhas de conscientização, como o Setembro Safira, em que alguns pacientes chegaram a perder a visão mesmo após transplantes de córnea.

Outro comportamento de risco é o uso de lentes emprestadas. “A lente entra em contato com a lágrima, que contém microrganismos próprios de cada pessoa. Compartilhá-las pode transmitir bactérias, vírus e até causar herpes ocular. Além disso, a curvatura da lente pode não ser compatível, provocando lesões”, explica.

A Dra. Claudia reforça que é possível usar lentes coloridas ou de fantasia com segurança, desde que haja avaliação oftalmológica e cuidados rigorosos. “O problema está em comprá-las sem procedência e sem adaptação individual. O olhar é um bem precioso: nenhum acessório estético vale o risco de perder a visão”, finaliza.