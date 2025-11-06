Automação no WhatsApp agiliza atendimento de empresas

No Brasil, 89% das pessoas usam o WhatsApp para se comunicar com comércios ou empresas prestadoras de serviços. De 2024 para 2025, essa porcentagem subiu 5%, segundo um estudo encomendado pela Meta (proprietária do aplicativo), feito pela Nodus e desenvolvido pela Offerwise.

Diante da demanda, empresas têm recorrido à automação de mensagens como estratégia para fortalecer o relacionamento com clientes e agilizar processos de atendimento. Isto é, utilizar chatbots que respondem o usuário, tiram dúvidas, fazem cadastros, executam vendas, entre outras funções.

“A automação no WhatsApp transformou a comunicação empresarial, tornando-a mais imediata, escalável e personalizada. As empresas conseguem atender milhares de pessoas ao mesmo tempo, sem perder a humanização no contato. Além disso, o cliente se sente mais próximo da marca, pois interage em um canal que já faz parte do seu dia a dia”, explica Georlandio Oliveira, fundador da Geobot. A plataforma é especializada em sistemas de atendimento e automação no WhatsApp.

Oliveira comenta que as funcionalidades mais procuradas por empresas incluem disparo em massa inteligente (com segmentação e personalização), fluxo de atendimento visual (drag and drop); múltiplos atendentes e múltiplos setores no mesmo número, respostas rápidas e automáticas 24h (evitando longas esperas) e relatórios e métricas detalhadas sobre atendimentos e campanhas.

“A tecnologia permite que tarefas repetitivas sejam automatizadas, liberando os atendentes humanos para casos mais complexos. Ao mesmo tempo, a Geobot possibilita personalização em massa — como inserir nome, histórico de compras ou preferências nas mensagens. Assim, buscamos manter a agilidade do atendimento sem abrir mão da proximidade e da sensação de exclusividade para o cliente”, afirma o fundador, citando um exemplo da própria empresa.

O executivo esclarece que qualquer negócio, desde multinacionais até pequenos empreendedores, pode colher os frutos da automação do WhatsApp. No entanto, ele diz que alguns setores têm demandado essas soluções mais do que outros.

Como exemplos, Oliveira cita empresas de e-commerce (para suporte e recuperação de carrinho abandonado), educação (lembretes de aulas, envios de materiais e suporte ao aluno), saúde (confirmação de consultas, triagem inicial e suporte rápido), serviços financeiros (notificações, cobranças e suporte ao cliente), turismo e eventos (reservas, confirmações e atendimento rápido).

“Esses segmentos buscam escalabilidade e agilidade, mas precisam manter a proximidade no contato — exatamente o que a automação do WhatsApp entrega”, analisa ele. Oliveira ressalta ainda que se trata de uma área em constante evolução, com tendências recentes que devem se expandir nos próximos anos.

Uma das principais é o atendimento híbrido, já em adoção em muitas empresas. Nele, parte do processo é conduzida por uma inteligência artificial (IA) com respostas cada vez mais naturais e outra parte, por um atendente humano.

“Destaco ainda o uso de dados e IA preditiva para oferecer soluções antes mesmo do cliente pedir; WhatsApp integrado a Instagram, e-mail, chat no site e outros canais em um único painel (omnicanalidade); e uma preocupação maior com criptografia e compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoas (LGPD)”, finaliza o fundador da Geobot.

.Para saber mais, basta acessar o site da Geobot: https://geobot.digital/