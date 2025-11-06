Empresa 4.events fornece soluções em tecnologia para a COP30

Especializada em soluções de tecnologia para eventos, a 4.events está entre as empresas envolvidas com a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), entre 10 e 21 de novembro, em Belém (PA). A companhia é responsável pela plataforma oficial do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), fornecendo tecnologia para a zona do empreendedor (EnZone), um dos espaços da COP30.

Bilheteria online, aplicativo para celular e entrada com reconhecimento facial serão algumas das funcionalidades fornecidas pela 4.events. Com o apoio de parceiros brasileiros para o hardware (equipamento que irá ler a face dos participantes), a empresa possibilitará que o credenciamento na EnZone se torne à prova de fraudes, rápido e sem filas.

“A maioria dos eventos brasileiros ainda opera com a leitura de código de barras ou QR Codes para acesso, o que pode tornar a operação passível de falhas de segurança. Já a leitura facial torna praticamente impossível a falsificação para a entrada em um ambiente controlado. Criamos um aplicativo mobile, simples de utilizar e de realizar o cadastro das faciais, seguindo níveis de segurança como prova de vida, análise em tempo real das fotos, entre outros”, detalha Vitor Pereira, CEO e founder da 4.events

No momento em que a pessoa faz a inscrição na bilheteria online, ela já pode acessar o aplicativo para celular, assim como entrar no evento utilizando a face como documento oficial de entrada. O processo entre o indivíduo se inscrever e ter o acesso liberado leva poucos milissegundos.

Mas como a empresa lida com milhares de acessos simultâneos em um evento de apelo internacional como a COP30? Segundo Pereira, a 4.events estruturou sua operação por meio da Google Cloud Brasil, parceira tecnológica há mais de 5 anos.

“Criamos uma inteligencia artificial (IA) capaz de analisar, prever possíveis sobrecargas e escalar (criar novos servidores), sendo transparente e imperceptível aos usuários dos sistemas envolvidos. Unimos o conhecimento técnico que temos há mais de 20 anos em Cloud (computação em nuvem) com O atual padrão preditivo de IA, a fim de suportar milhares de acessos simultâneos e com objetivo de garantir a qualidade de conexão”, afirma o CEO da 4.events.

Importância da COP30 para expansão da 4.events

Vitor Pereira é claro ao definir a importância da 4.events estar presente na COP30, um evento de apelo mundial em que diferentes nacionalidades estão com os olhos voltados para o Brasil.



“Para o ecossistema de inovação nacional, queremos mostrar que não precisamos esperar de fora o que podemos desenvolver aqui dentro de nosso país. Para nós, é um marco, é dizer: ‘Nós, brasileiros, temos tecnologia, temos inteligência de produto, temos plataformas que podem operar em megaeventos globais e estamos prontos para atender o mundo’”, destaca o executivo.

A 4.events possui uma filial em Portugal, na qual atende cerca de 15 eventos anuais no país. Antes da COP30, a maior experiência internacional da empresa havia sido a Startups & Investment Matching Portugal, organizado pela Startup Portugal, braço tecnológico do governo português para o incentivo e fomento de tecnologia no país.

“Unimos mais de 5 mil empreendedores e investidores europeus em Porto, Portugal, para dois dias de muitas experiências e conexões. Desejamos multiplicar essa experiência tecnológica a todos os eventos estrangeiros”, destaca o CEO.

Com um público formado por autoridades, cientistas, organizações não governamentais (ONGs) e representantes da sociedade civil, a COP30 espera receber cerca de 40 mil pessoas nos principais dias de conferência.

Para saber mais, basta acessar o site da 4.events: https://www.4.events/