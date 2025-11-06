Chef brasileiro promove serviço de catering japonês nos EUA

Um levantamento realizado pela AG Immigration e divulgado pelo site Poder 360, aponta que o Brasil é o segundo país que mais abre empresas nos Estados Unidos. O estudo mostra que apenas nos cinco primeiros meses de 2024, foram emitidos 4.179 vistos “L”, voltados à transferência de executivos e à criação de empreendimentos, um aumento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.



A trajetória do chef Rodrigo Fukumoto reforça os dados, refletindo o crescente movimento de empreendedores brasileiros que buscam espaço no mercado norte-americano. À frente do Hikaru San Sushi Catering, o chef tem observado a consolidação do negócio ao unir técnicas tradicionais da culinária oriental a elementos típicos do paladar brasileiro, atendendo diferentes perfis de eventos e clientes.



Dados do Conselho Americano de Imigração também revelam que 46% dos negócios listados na Fortune 500 foram fundados por imigrantes ou seus descendentes, gerando cerca de US$ 8,6 trilhões em receita no último ano fiscal.



Fukumoto, que já atuava no segmento no Brasil, afirma ter decidido empreender fora do país inspirado pelo desejo de elevar a arte de servir gastronomia japonesa à moda brasileira em eventos e ocasiões especiais.

“Antes de me mudar para os Estados Unidos, construí uma trajetória sólida no Brasil trabalhando como sushi chef em grandes empresas e eventos. Tive a oportunidade de atuar no Google do Brasil, Facebook do Brasil, Emissora Globo, além de trabalhar por cinco anos nos camarotes da Fórmula 1, onde era responsável por gerenciar toda a operação de sushi, atendendo convidados e personalidades em um dos eventos mais exclusivos do país”, afirma. “Essas vivências foram fundamentais para consolidar minha paixão pela gastronomia japonesa e abrir caminho para a minha trajetória internacional”, detalha o empresário.

A influência familiar também foi determinante: filho de pai empreendedor e descendente de japoneses por parte de mãe, o chef encontrou em San Diego, na California, o ambiente ideal para estruturar seu negócio.



Segundo o empresário, a criação do serviço envolveu desafios típicos de quem inicia uma operação em outro país. “Atuamos em um nicho específico, sem dados ou informações macro estabelecidas, o que exige planejamento contínuo e adaptação ao ambiente local. Por isso, a busca por fornecedores adequados, a definição de processos e a construção de uma identidade gastronômica própria foram as principais dificuldades”, avalia.



O diferencial, na visão do chef, está na forma como incorpora o toque brasileiro ao cardápio de inspiração japonesa. “Os pratos são preparados com técnicas e ingredientes usados no Brasil, criando uma experiência diferente entre os serviços de catering da região. A receptividade tem sido positiva, com aumento do número de clientes interessados em degustar essa combinação”, afirma. A apresentação interativa do chef e a cenografia da mesa são parte integrante da proposta.



Desde 2022, Fukumoto foi lead japanese chef de um dos principais restaurantes de San Diego, o The Local PB, atendendo diversos eventos relevantes e atualmente é o principal chef do Hikaru San. “O serviço é adaptado conforme o perfil do público, com destaque para a experiência de ver o preparo dos sushis e outras peças ao vivo, diante dos convidados”, ressalta Fukumoto.

Entre os momentos marcantes da trajetória estão a atuação no backstage de um show da banda Coldplay e o atendimento a eventos com até cinco mil convidados.



A presença da marca tem sido impulsionada por estratégias que envolvem alta gastronomia, atendimento personalizado e presença em eventos de prestígio. Participações em iniciativas, como o Grand Chef Throwdown e parcerias com instituições, como a Cystic Fibrosis Foundation e Behind The Scenes, reforçam a atuação do Hikaru San Sushi Catering.



“O treinamento da equipe, o uso de ingredientes premium e a comunicação nas redes sociais também contribuem para fortalecer a reputação do Hikaru San no mercado de San Diego”, revela o empresário.



Para os próximos anos, as perspectivas incluem a expansão para outras regiões da California, como Los Angeles e Orange County, além da atuação em eventos corporativos e experiências gastronômicas privadas em resorts e destinos turísticos.



“Também queremos lançar novos formatos de serviço, como jantares imersivos no estilo ‘chef’s table’ e apresentações ao vivo de abertura de atum de 100 quilos”, revela o chef.



O crescimento do mercado global de culinária asiática reforça o potencial da empresa. Segundo relatório da Business Research Insights, o setor deve atingir US$ 84,03 bilhões até 2034.



“Nossa visão é posicionar o Hikaru San como referência em alta gastronomia japonesa personalizada, conectando autenticidade, hospitalidade e inovação”, conclui Fukumoto.



Para saber mais, basta acessar: http://hikarusancatering.com