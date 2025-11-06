Turismo familiar impulsiona visitas a Poços de Caldas

A cidade de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos do estado. Segundo levantamento da Booking.com divulgado pela prefeitura, o município ocupa atualmente a terceira posição entre os mais procurados de Minas, atrás apenas de Belo Horizonte e Monte Verde. A expectativa é de que Poços alcance o segundo lugar ainda em 2025, impulsionada por uma combinação de fatores que vão desde a retomada econômica até o fortalecimento do turismo familiar.



Eventos culturais e esportivos têm desempenhado papel estratégico na atração de visitantes. “O Festival de Inverno, por exemplo, sempre traz gente nova e ajuda a quebrar aquela lógica de alta e baixa temporada. Isso mantém o fluxo de visitantes mais equilibrado ao longo do ano”, avalia Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hoteis.



De acordo com o executivo, a cidade soube investir em parcerias com a iniciativa privada, o que resultou na revitalização de espaços como o Parque do Cristo, por exemplo. “Essa modernização faz com que os turistas encontrem sempre novidades, o que incentiva a estadia”, afirma.



Aly também destaca que Poços de Caldas conseguiu transformar sua agenda cultural e seus espaços de lazer em atrativos permanentes. “É justamente essa combinação de tradição e inovação que dá fôlego ao setor hoteleiro e deixa a cidade em destaque no mapa do turismo mineiro”, avalia.



Nesse cenário, o Thermas Resort Walter World, integrante da Rede Nacional Inn, tem se posicionado como uma opção voltada ao público familiar. O hotel está localizado dentro do complexo do parque temático Walter World, um dos maiores do Sul de Minas, e oferece estrutura voltada para adultos e crianças.

“O resort pensa cada detalhe para agradar adultos e crianças ao mesmo tempo”, afirma Aly. “E o complexo aquático com várias piscinas climatizadas e o espaço kids mostram bem essa preocupação em atender diferentes idades”, acrescenta.



A programação de lazer também é pensada para atender famílias. “São horas diárias de atividades variadas, sempre elaboradas por uma equipe de recreação. Isso tira o peso dos pais e garante momentos de diversão segura para os pequenos, enquanto os adultos podem relaxar em áreas como o spa ou curtir shows à noite”, explica o diretor. O sistema all inclusive é outro atrativo, ao simplificar a experiência e permitir que os hóspedes foquem no lazer.



Para o executivo, a presença do parque temático dentro do mesmo complexo é vista como um diferencial competitivo no setor. “O Walter World tem atrações para todas as idades, desde o Castelo Encantado para os pequenos até brinquedos mais radicais como a Montanha Russa, o Twister e o Navio Pirata”, explica.



Além das atrações, o parque também conta com espaços culturais como o Museu Agrícola e o Exército, além da Maria Fumaça e do Monotrilho. “É uma maneira de unir diversão, história e natureza em um só lugar, sem que o hóspede precise sair do resort”, diz Aly.



Os períodos de maior demanda para o turismo familiar em Poços de Caldas coincidem com as férias escolares e feriados prolongados. “Julho, por exemplo, fica ainda mais atrativo com o Festival de Inverno, que traz uma programação intensa”, destaca Aly. “Feriados acabam funcionando como ‘miniférias’, o que favorece hotéis e restaurantes”, completa o diretor.



Ele ainda destaca iniciativas como o projeto Mesa de Minas, voltado à gastronomia regional, como forma de reduzir a sazonalidade e manter o fluxo de visitantes ao longo do ano. Aly acredita que Poços de Caldas já ultrapassou a condição de destino regional e se posiciona no cenário nacional do turismo de lazer.



“Isso se deve tanto às suas belezas naturais quanto à aposta em infraestrutura e segurança, que atraem visitantes de vários cantos do país”, afirma. “O município também tem apostado em inovação, como a valorização da gastronomia com projetos voltados à identidade mineira. Esse tipo de iniciativa reforça a ideia de que a cidade não se limita a águas termais e pontos tradicionais, mas se reinventa constantemente”, complementa.

Digitalização é desafio para o setor hoteleiro



Com o crescimento da presença de plataformas digitais de reserva, o setor hoteleiro enfrenta novos desafios. “O maior deles é conseguir se diferenciar além do preço. Com tantas opções online, o hóspede tende a comparar valores, mas o que realmente o fideliza é a experiência entregue dentro do hotel”, pontua Aly.



Ele ressalta a importância de acompanhar o ritmo da digitalização e oferecer canais próprios de comunicação, além de serviços que gerem confiança. “Quem aposta em hospitalidade autêntica, lazer completo e práticas de sustentabilidade tem vantagem. Afinal, mesmo em meio a tanta concorrência digital, nada substitui uma experiência calorosa e personalizada”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-thermas-resort-walter-world