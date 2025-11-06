Assine
MTUR: maioria dos brasileiros desejam viajar pelo país

Segundo estudo, 63% entrevistados escolheriam viajar para um destino nacional; Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, fala sobre o impacto para o turismo nacional

MTUR: maioria dos brasileiros desejam viajar pelo país
crédito: DINO

Cada vez mais, o destino turístico preferido dos brasileiros tem sido o próprio Brasil. É o que revela a última pesquisa de tendências do MTUR (Ministério do Turismo) desenvolvido em parceria com a Nexus: em média, seis em cada dez entrevistados (63%) afirmaram que escolheriam viajar para um destino nacional caso ganhassem uma viagem. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na visão de Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pelo Village Inn Poços de Caldas, esse movimento tem relação com a redescoberta do Brasil pelos próprios brasileiros. “Cada vez mais, as pessoas se dão conta de que não precisam atravessar o oceano para viver experiências. O país tem praias, serras, rios e cidades históricas que competem com destinos internacionais”.

Para Aly, também vale destacar a questão da praticidade. “Viajar dentro do Brasil acaba sendo mais acessível, tanto no preço das passagens quanto no tempo de deslocamento - o que pode fazer a diferença em um momento em que as famílias buscam conciliar lazer com orçamentos mais enxutos”, explica.

Além disso, prossegue, a diversidade cultural é um fator decisivo: “Essa riqueza de sotaques, tradições e sabores cria uma sensação de viagem completa, sem a necessidade de passaporte. É como se cada canto do Brasil oferecesse um mundo diferente a ser explorado”, observa.

Para Aly, o setor entendeu que não adianta apenas abrir as portas: é preciso inovar. “O fato de tantas pessoas viajarem ao menos uma vez por ano força hotéis, agências e operadoras a criarem opções variadas, que se encaixem em diferentes perfis de viajantes”, diz.

De acordo com o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, a diversificação vai desde os pacotes curtos, pensados para feriados prolongados, até programas mais completos que valorizam o turismo interno. “A lógica é simples: se o brasileiro está disposto a viajar mais, o mercado precisa oferecer alternativas compatíveis com esse ritmo”.

Além disso, acrescenta, é possível perceber um esforço em aproximar o turismo das pessoas, facilitando reservas, flexibilizando pagamentos e até adaptando experiências para diferentes faixas etárias. “Isso mostra que o setor está atento à frequência e ao comportamento do viajante brasileiro”, diz.

Hotéis investem em personalização e experiências para diversos públicos

“Percebo um avanço no sentido de personalizar a estadia. Hoje, os hotéis não querem mais ser só um lugar para dormir: eles se posicionam como parte da experiência”, afirma Aly. “Por isso, vejo muitos apostando em eco-resorts, que aproveitam a proximidade com a natureza para oferecer atividades ao ar livre”, reporta.

Segundo ele, outra tendência que tem se fortalecido são os pacotes família, que trazem desde recreação para crianças até opções gastronômicas inclusivas, o que torna a viagem menos cansativa para quem viaja com filhos pequenos.

“E, claro, não dá para ignorar o apelo do turismo de aventura e espiritual. Muitos empreendimentos já incorporam trilhas, passeios guiados e até atividades voltadas ao bem-estar, como retiros e experiências de conexão com a natureza”, cita. “É uma forma de atender a essa busca por diversidade que está crescendo entre os brasileiros”, completa.

Apelo por turismo doméstico influencia as estratégias de marketing 

O diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis revela que o marketing do setor hoteleiro precisou se reinventar para atrair públicos que priorizam destinos nacionais, como famílias e turistas mais velhos: “Antes, muitos hotéis competiam tentando se igualar a padrões internacionais. Hoje, noto uma valorização maior do que é tipicamente brasileiro. Isso vai desde a culinária até a divulgação de atrativos regionais que cercam o hotel”.

Aly também chama a atenção para o recorte de público. Famílias, por exemplo, são atraídas com imagens que mostram estrutura de lazer e conforto, enquanto os viajantes mais velhos valorizam tradição e tranquilidade. Cada campanha parece ser desenhada sob medida para esses perfis.

“No fundo, o apelo pelo turismo doméstico trouxe um discurso mais próximo. É como se as marcas estivessem dizendo: ‘você não precisa ir longe para viver algo memorável’. E essa mensagem, de fato, tem muita força no cenário atual”, afirma.

Rede espera atender viajantes domésticos que fazem múltiplas viagens anuais

Aly destaca que a Nacional Inn está se preparando para atender à demanda crescente de viajantes domésticos, sobretudo daqueles que fazem múltiplas viagens anuais. “A Nacional Inn tem trabalhado para ser prática e acessível. Quem viaja várias vezes por ano busca justamente essa facilidade, e vejo a rede investindo em promoções recorrentes, além de programas de fidelidade, como o UaInn, que fazem sentido para o bolso do cliente”.

Para ele, outro ponto de destaque é a diversidade de localizações. “Com hotéis espalhados em diferentes regiões, fica mais simples para o viajante variar os destinos sem precisar trocar de bandeira de confiança - o que dá segurança”, afirma. “A rede também investiu em serviços inclusos como café da manhã completo, internet e localização”, cita.

Redes sociais são a principal fonte de informação dos viajantes

Na visão de Aly, as redes sociais viraram a “vitrine do turismo”. Por isso, a Nacional Inn tem explorado isso de forma estratégica, criando conteúdos que não falam só do hotel, mas também do destino: “A rede também investe em interação. Curtir, responder e até compartilhar conteúdos dos hóspedes são formas de gerar engajamento e transmitir credibilidade. Essa troca é algo que pesa na decisão de quem está pesquisando onde ficar”.

Para concluir, o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis conta que percebe uma aposta em campanhas segmentadas. “As redes permitem direcionar anúncios para diferentes perfis - famílias, casais, viajantes solo - o que pode ser considerado um uso eficiente da tecnologia para converter interesse em reservas reais”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: 

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-village-inn-pocos-de-caldas

