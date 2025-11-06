Tiradentes vive magia do Natal com Papai Noel e Maria Fumaça

Tiradentes, em Minas Gerais, já começa a vestir suas luzes e encantos para celebrar o Natal. Reconhecida internacionalmente por sua hospitalidade, gastronomia, ecoturismo e riqueza cultural, a cidade viverá neste fim de ano uma experiência inédita: a união de dois grandes eventos natalinos — o Natal Tiradentes, que chega à sua 7ª edição, e o Natal nos Trilhos, em sua 2ª edição.

O resultado dessa fusão desenvolve um festival de tradição, fé e emoção, com uma programação gratuita para moradores e turistas entre os meses de novembro e dezembro. “Decidimos unir forças e mesclar os dois eventos para potencializar a experiência natalina na região. Essa integração permite fomentar o turismo de forma ainda mais significativa em todo o Campo das Vertentes”, explica Luiz César Costa, organizador da festividade.

Já para o diretor do Mart Minas e Dom Atacadista, Filipe Martins, o evento representa mais do que uma celebração natalina: é uma forma de valorizar a cultura e o turismo mineiro. “O Natal em Tiradentes é um presente que o Mart Minas tem o orgulho de oferecer a Minas Gerais. É uma celebração da nossa história e da emoção que o Natal desperta nas pessoas”, destaca.

Entre as atrações mais esperadas estão a Casa do Papai Noel, a divertida Trupe do Papai Noel, que se apresentará aos sábados na Praça Largo das Forras, e a projeção mapeada, que este ano ganha um novo cenário: a Igreja do Rosário, um dos cartões-postais da cidade. O público também poderá apreciar cantatas natalinas, apresentações musicais e peças teatrais, todas celebrando o espírito natalino com a essência da cultura mineira.

Um dos momentos mais aguardados será o retorno da centenária Maria Fumaça noturna, que liga Tiradentes a São João del-Rei. Símbolo do Natal nos Trilhos, a locomotiva chega ainda mais mágica: este ano, o trajeto ganhará uma viagem “nevando”, repleta de encanto e surpresas para todas as idades.

Mais do que uma celebração, o evento reafirma o compromisso de Tiradentes com o turismo sustentável e a valorização da comunidade local. Com o cenário colonial iluminado, o aroma da gastronomia típica e a trilha sonora de corais e sinos, Tiradentes convida todos a viver um Natal repleto de magia e autenticidade.

“É um momento de celebração, união e reencontro. Tiradentes está pronta para receber cada visitante de braços abertos, com a hospitalidade mineira e a magia que o nosso Natal consegue oferecer. Fica o convite para todos embarcarem nessa jornada de luzes, cultura e emoção conosco”, finaliza Luiz César.

A programação completa será atualizada através das contas de Instagram do Natal nos Trilhos e do Natal Tiradentes. As atividades contam com patrocínio do Ministério da Cultura, Mart Minas, AMG Brasil e Balas Santa Rita. O evento também tem apoio da Prefeitura de Tiradentes, Comtur, ASSET, Polícia Militar, Trilha dos Inconfidentes e Iphan. A realização é da LuTh Produções.