Elanco cresce no 3º trimestre e eleva projeções para o ano

A Elanco Saúde Animal (NYSE: ELAN) apresentou resultados robustos no terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas de mercado e reforçando seu ritmo de crescimento e inovação. A receita total atingiu US$ 1,137 bilhão, alta de 10% sobre 2024, sendo 9% de crescimento orgânico em moeda constante.

O lucro líquido ajustado somou US$ 94 milhões, alta de 46% em relação ao ano anterior, enquanto o EBITDA ajustado chegou a US$ 198 milhões, um crescimento de 21%, com margem EBITDA ajustada de 17,5%.

“A Elanco entregou resultados sólidos, com foco inabalável em crescimento, inovação e geração de caixa. Nosso portfólio diversificado de produtos e a execução consistente da estratégia IPP estão impulsionando um novo ciclo de expansão”, afirmou Jeff Simmons, presidente e CEO da Elanco.

Destaques do trimestre

- Credelio Quattro™ atingiu US$ 100 milhões em vendas em menos de oito meses, tornando-se o produto de saúde pet de crescimento mais rápido da história da Elanco.

- Zenrelia™ praticamente dobrou suas vendas em relação ao segundo trimestre e já representa cerca de 5% de participação de mercado nos países onde foi lançado. No Brasil, o medicamento indicado para o controle das dermatites alérgicas e atópicas em cães, completou um ano de lançamento e está entre as principais opções dos médicos-veterinários para o tratamento da doença.

- A empresa concluiu a renegociação de US$ 2,1 bilhões em dívidas, reduzindo custos financeiros e ampliando prazos de vencimento.

- A Elanco também inaugurou sua nova sede global em Indianápolis, projetada para impulsionar colaboração e inovação.

Projeções revisadas para 2025

Com o desempenho acima do esperado, a Elanco revisou para cima suas projeções anuais:

- Receita: entre US$ 4,645 bilhões e US$ 4,670 bilhões, com crescimento orgânico previsto de 6% a 6,5%, o dobro do ritmo de 2024.

- Receita de inovação: aumento de US$ 100 milhões, para a faixa de US$ 840 a US$ 880 milhões.

- EBITDA ajustado: entre US$ 880 milhões e US$ 900 milhões, acima da estimativa anterior.

- Lucro por ação ajustado: de US$ 0,91 a US$ 0,94.

Resultados financeiros

A unidade de negócios de saúde pet registrou US$ 533 milhões em receita, alta de 10%, impulsionada pelo sucesso de lançamentos como Credelio Quattro™ e Zenrelia™. O segmento de animais de produção somou US$ 593 milhões, aumento de 12%, com destaque para o desempenho em gado e aves.

A margem bruta atingiu 53,4%, um avanço de 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo ganhos de produtividade e maiores volumes de vendas. A geração de caixa operacional foi de US$ 219 milhões, frente a US$ 162 milhões no 3º trimestre de 2024, contribuindo para a redução da alavancagem líquida para 3,7 vezes o EBITDA ajustado, a melhor marca desde 2020.

O vice-presidente executivo e CFO, Bob VanHimbergen, destacou que a empresa entra no fim do ano com uma posição financeira sólida: “Estamos elevando novamente nossas projeções para 2025 e fortalecendo o balanço, ao mesmo tempo em que investimos em lançamentos que vão sustentar a nova era de crescimento da Elanco”, assegurou.

Para Fernanda Hoe, diretora-geral da Elanco no Brasil, os resultados globais refletem o compromisso da empresa em crescer com propósito. “Seguimos avançando com um portfólio cada vez mais inovador. Nosso foco é contribuir para um futuro em que a saúde dos animais, das pessoas e do planeta caminhem juntas. Continuaremos impulsionando iniciativas que reforcem nossa visão de longo prazo: gerar valor para o setor e para a sociedade, promovendo o bem-estar animal e práticas sustentáveis”, disse.

Perspectivas

A empresa projeta um impacto positivo das taxas de câmbio, que deve adicionar cerca de US$ 30 milhões à receita anual. A margem bruta ajustada deverá ficar entre 54,9% e 55,2%, e os investimentos operacionais devem crescer cerca de 8%, refletindo a expansão global dos lançamentos.

Mais informações sobre o balanço financeiro do terceiro trimestre da Elanco estão disponíveis aqui.

Sobre a Elanco

A Elanco Animal Health (NYSE: ELAN) é uma empresa em saúde animal, dedicada à inovação e ao fornecimento de produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e de companhia, com foco em agregar valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos-veterinários e da sociedade. Com 70 anos no setor, a companhia está comprometida em quebrar barreiras para ajudar os clientes a melhorar a saúde dos animais sob seus cuidados, enquanto busca gerar impacto em comunidades locais e globais. Na Elanco, os colaboradores são guiados pela visão “Alimento e Companheirismo Enriquecendo a Vida” e pelo propósito Go Beyond for Animals, Customers, Society and Our People (Ir Além pelos Animais, Clientes, Sociedade e nossos Colaboradores).



Mais informações sobre a empresa no Brasil estão disponíveis em www.elanco.com.br.