Curso sobre futuros abre caminho para mestrado na Europa

Começa no início de 2026 um programa híbrido de liderança voltado a futuros digitais que concede créditos acadêmicos de mestrado. Com duração total de quatro semanas, a iniciativa combina atividades online e um encontro presencial em São Paulo, previsto para 27 e 28 de janeiro de 2026. O desenho curricular foi estruturado para profissionais em posições de liderança, gestão e tomada de decisão que buscam alinhar inovação, estratégia e responsabilidades ampliadas em ambientes de mudança.

Trata-se do primeiro curso da Hyper Island Brasil com créditos reconhecidos para progressão acadêmica, em parceria com a Teesside University (Reino Unido) e o Grupo Unis (MG). Ao concluir o percurso formativo, participantes recebem certificação internacional correspondente a 10 créditos de Nível 7 (padrão de mestrado). A carga creditícia é indicada para utilização em planos de desenvolvimento profissional contínuo e pode ser declarada em candidaturas a programas de mestrado, conforme as políticas das instituições de destino.

A estrutura do programa está distribuída em três fases. A primeira contempla preparação online, com dois workshops síncronos. A segunda concentra o workshop presencial de dois dias na capital paulista, dedicado a exercícios práticos de pensamento de futuros, análise de sinais e construção de cenários. A terceira é um encontro final online para apresentação e reflexão dos aprendizados.

O contexto que sustenta a proposta tem sido indicado por levantamentos internacionais sobre evolução do trabalho. O relatório Future of Jobs 2023 estima que 44% das competências essenciais mudarão em cinco anos, com destaque para “liderança e influência social” e “IA e big data” entre as áreas em ascensão. Essas evidências reforçam a importância de iniciativas que conectam capacidades de liderança com alfabetização digital e análise de tendências.

No campo do desenvolvimento acadêmico, diretrizes do Reino Unido reconhecem microcredenciais e cursos de curta duração como instrumentos de transferência de créditos, inclusive em formatos acumulativos, desde que observados padrões de qualidade e equivalência. Essa perspectiva vem sendo usada por instituições para aproximar formação executiva e progressão universitária.

A parceria acadêmica reúne a Hyper Island, instituição de ensino e desenvolvimento profissional com mais de 29 anos de atuação, o Grupo Unis, um dos principais polos educacionais de Minas Gerais, com presença nacional e internacional, e a Teesside University, instituição britânica de ensino superior sediada em Middlesbrough, Inglaterra, reconhecida por sua atuação em pesquisa aplicada e conexões com os setores produtivos. A colaboração entre as três organizações consolida uma ponte entre inovação, prática e academia, garantindo a validação internacional dos créditos conferidos pelo programa, no padrão de Nível 7 (Mestrado) da Teesside University.

Informações detalhadas sobre formato, cronograma e requisitos estão disponíveis na página oficial do curso Liderando Futuros Digitais https://www.hyperisland.com.br/products/liderando-futuros-digitais.