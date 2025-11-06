BTC inicia vendas com 40% comercializado no pré-lançamento

No dia 4 de outubro, foi realizado o evento de pré-lançamento do Betim Trade Center – Parque Industrial e Logístico (BTC), empreendimento localizado na cidade de Betim (MG), nas proximidades do Aeroporto de Betim. A ocasião marcou o início oficial das vendas dos lotes do complexo, com números expressivos: 40% das unidades foram comercializadas ainda no dia do evento.

Segundo Vagner Costa, diretor comercial da VNC Realty, imobiliária responsável pela coordenação de vendas, a recepção do mercado superou as expectativas. “Tivemos uma excelente aceitação do empreendimento, especialmente pela localização estratégica, com fácil acesso às BRs 381 e 262, além da futura conexão ao Aeroporto de Betim, a apenas 1 quilômetro de distância”, destaca.

O projeto oferece lotes a partir de 1.000 metros quadrados, com possibilidade de junção para áreas maiores, o que tem atraído empresas de diferentes segmentos industriais. Entre os setores interessados estão transportadoras, indústrias de alimentos e bebidas, empresas de vidro, aço, termoplásticos e até mesmo companhias que atuam com tecnologia robótica.

De acordo com Costa, além das empresas que pretendem construir suas próprias instalações, há também investidores interessados na construção de galpões para locação. A perspectiva de valorização do BTC está diretamente ligada ao desenvolvimento logístico da região, especialmente com a implantação de um terminal de cargas no Aeroporto de Betim. Isso deve beneficiar setores como e-commerce, self storage, laboratórios e empresas que trabalham com produtos de alto valor agregado, como os de tecnologia.

O Betim Trade Center se posiciona como um novo polo de desenvolvimento industrial e logístico em Minas Gerais, com estrutura planejada para atender às demandas de empresas que buscam infraestrutura moderna, localização estratégica e potencial de crescimento.

Boom econômico em Betim é impulsionado por novo aeroporto

Quarta maior economia de Minas Gerais, cidade se prepara para receber novos empreendimentos com foco em logística e geração de empregos

Betim vive um momento de forte expansão econômica. Impulsionada pela chegada do novo Aeroporto de Betim, a cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte vem se consolidando como um polo estratégico para negócios e logística em Minas Gerais.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Betim, Marcela Lorhana Arantes Pinto, destaca que a infraestrutura do aeroporto representa um divisor de águas para o município. “O Aeroporto de Betim é um marco, que simboliza um momento histórico para a cidade. Representa um novo modal de escoamento de cargas e deve atrair empresas ligadas a esse setor, impulsionando a qualificação da mão de obra e gerando novas oportunidades de trabalho”, afirma.

Hoje reconhecida como a quarta maior economia de Minas Gerais, Betim se destaca pela sua possibilidade de expansão territorial, localização geográfica estratégica e vocação industrial e logística. De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, a implantação do novo aeroporto no município consolida um importante vetor de crescimento, ampliando o potencial logístico e fortalecendo as estratégias de desenvolvimento econômico e de integração regional da cidade.

A expectativa da administração municipal é que o novo terminal logístico atue como catalisador de investimentos, fortalecendo ainda mais o papel de Betim como centro industrial e logístico de Minas Gerais.