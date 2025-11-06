Maiô ganha espaço como body nas produções de verão

O uso do maiô como body vem ganhando espaço nas produções de moda resort e nos eventos à beira-mar. O que antes era restrito ao ambiente de praia, hoje surge como alternativa adaptável para diferentes momentos do dia, como almoços ao ar livre, encontros e eventos em locais litorâneos. A tendência reflete o conceito de resort wear, que aproxima o estilo balneário da moda urbana e propõe o uso de peças versáteis em diferentes contextos.

De acordo com especialistas em moda praia, o movimento evidencia a valorização de tecidos naturais, como linho e viscose, e de modelagens fluidas, que favorecem conforto e liberdade de movimento. O resultado são produções que transitam entre o casual e o sofisticado, mantendo coerência visual mesmo fora do ambiente de praia.

Segundo a estilista Lenny Niemeyer, “o maiô sempre foi uma peça de design versátil. Quando pensado com tecidos nobres e acabamentos elaborados, ele pode facilmente migrar do balneário para ocasiões urbanas”.

Entre as marcas que exploram essa estética está a Lenny Niemeyer, que apresenta composições com maiôs lisos ou estampados combinados a saias pareô, calças de linho e camisas amplas.

O avanço dessa estética reforça o interesse por peças multifuncionais e pelo aproveitamento de itens do vestuário em diferentes contextos, característica associada ao conceito de moda resort.