Manpower e Boticário contratam: 250 vagas abertas no Brasil

Atuando no mercado de Recursos Humanos, a empresa ManpowerGroup Brasil e o Grupo Boticário estão com 250 vagas abertas para os cargos de estoquista, auxiliar de Loja, vendedor(a) de loja, auxiliar de produção, auxiliar de estoque e operador(a) de logística.

São 96 vagas de estoquista com atuação por contrato durante 13 dias e englobam diversas cidades do Brasil. A ação visa contratar profissionais interessados em um emprego de curta duração.

A candidatura é por meio do formulário online: https://forms.office.com/r/3y6eCZrmCY



As oportunidades abrangem as seguintes localidades:

Salvador (BA), Fortaleza (CE), Maracanaú (CE), Brasília (DF), Vila Velha (ES), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Ipatinga (MG), Belém (PA), Jaboatão dos Guararapes (PE), Recife (PE), Teresina (PI), Curitiba (PR), Nova Iguaçu (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São João de Meriti (RJ), Porto Alegre (RS), Blumenau (SC), Diadema (SP), Osasco (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP) e São Paulo (SP).

Para concorrer a vaga, é necessário que os candidatos possuam ensino médio completo e habilidades com o Excel. A experiência na área logística ou estoque são requisitos desejáveis, portanto, não obrigatórios para a candidatura.

Além das vagas de estoquista, a empresa está com 62 vagas para auxiliar de loja em aberto.

Abaixo estão as cidades contempladas:

Lauro de Freitas (BA), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Maracanaú (CE), Brasília (DF), Guarapari (ES), Vila Velha (ES), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Ipatinga (MG), Ananindeua (PA), Belém (PA), João Pessoa (PB), Jaboatão dos Guararapes (PE), Recife (PE), Teresina (PI), Curitiba (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Belford Roxo (RJ), Nilópolis (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São João de Meriti (RJ), Seropédica (RJ), Porto Alegre (RS), Blumenau (SC), Aracaju (SE), Carapicuíba (SP), Diadema (SP), Osasco (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP) e São Paulo (SP).

Para serem elegíveis, os candidatos devem possuir ensino médio completo, experiência em atendimento ao público, conhecimento do pacote Office e desejável experiência em lojas de varejo.

Para realizar a candidatura, basta acessar o formulário: https://forms.office.com/r/sZqCnytYpb



Há também vagas para Vendedor de Loja Afirmativa para Pretos, Pardos e PCD´S nas seguintes cidades:

Feira de Santana (BA), Vitória da Conquista (BA), Taguatinga (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Canoas (RS), Guarulhos (SP) e Suzano (SP).

Precisa de Ensino Médio Completo e disponibilidade de horário, com desejável experiência na área comercial ou em lojas de varejo.

Os interessados em integrar o time, podem realizar a candidatura por meio do link: https://forms.office.com/r/Pbi0GrFr5Q

As outras vagas disponíveis são para as seguintes funções e localidades:

As vagas de operador(a) de logística estão abertas em Ipatinga (MG), Maringá (PR), Brasília (DF), Maracanaú (CE), Rio de Janeiro (RJ), Santo André (SP), Curitiba (PR) e São Bernardo do Campo (SP).

Já as oportunidades para auxiliar de produção e auxiliar de estoque e armazenagem são para São José dos Pinhais (PR).

É possível se candidatar em: https://forms.office.com/r/0kN98Yjs4z



Vagas abertas para outros setores e localidades estão disponíveis no portal do Grupo Boticário: https://manpower.manpowergroup.com.br/grupo-o-boticario