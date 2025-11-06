Assine
NLS Incorporadora completa 46 anos com novos empreendimentos

Responsável pelos primeiros edifícios residenciais na região, empresa consolida sua marca no mercado imobiliário e projeta mais de R$ 2 bilhões em lançamentos até 2026

NLS Incorporadora completa 46 anos com novos empreendimentos

A NLS Incorporadora completa 46 anos de atuação no setor imobiliário, consolidando sua presença em Alphaville e região. Fundada por Neuman Storto em 1979, a empresa desenvolveu mais de 20 empreendimentos e ultrapassa 100 mil metros quadrados construídos, segundo dados do próprio grupo.

Entre os projetos previstos, o cronograma de lançamentos até 2026 soma aproximadamente R$ 2 bilhões em investimentos. Os empreendimentos incluem o Copa 18 do Forte, o RYO Copacabana e o Gallery Gardens, além do Ocean Club Alphaville — este último resultado de dois anos de planejamento voltado à integração entre lazer e bem-estar.

Segundo Neuman Storto, CEO e fundador da incorporadora, o desenvolvimento de Alphaville sempre esteve no centro das estratégias da empresa. “Desde o início, buscamos contribuir para o crescimento da região por meio de empreendimentos que valorizassem o entorno e a qualidade de vida dos moradores”, afirma.

Ao longo de sua trajetória, a NLS estruturou um processo de sucessão familiar que hoje conta com a atuação dos diretores Leandro e Marcelo Storto. A empresa mantém foco em projetos residenciais e comerciais de médio e alto padrão, com ênfase em planejamento, sustentabilidade e integração urbana.

Leandro Storto, diretor de Incorporação, observa que a empresa adota práticas de modernização contínua em suas operações. “A estrutura familiar nos permite manter coerência nas decisões e agilidade na implementação de novas soluções construtivas”, explica.

De acordo com Marcelo Storto, diretor de Planejamento e Expansão Imobiliária, as iniciativas refletem o objetivo da incorporadora de alinhar design, tecnologia e eficiência construtiva. “As novas propostas seguem critérios de sustentabilidade e buscam atender às transformações no modo de viver e trabalhar observadas nos últimos anos”, conclui.

