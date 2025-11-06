Campanha quer transformar praça no Alto de Pinheiros

Moradores do bairro de Alto de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, estão à frente da campanha de financiamento coletivo “Ernani é Praça!”, que segue ativa até 20 de dezembro com o objetivo de revitalizar a Praça Ernani Braga, localizada junto à Avenida Pedroso de Morais.

A iniciativa, fruto do engajamento da sociedade civil, busca transformar o espaço de cerca de 6 mil m² em um ponto de encontro comunitário, com áreas de lazer, convivência e contato com a natureza. A proposta nasceu do desejo de famílias e grupos locais de criar um ambiente que incentive o brincar ao ar livre, a convivência intergeracional e o pertencimento urbano.

O projeto prevê a implantação de um parquinho infantil criativo – batizado pelas crianças como “Ilha do Tesouro” –, espaço de piquenique, área cercada para pets, equipamentos de ginástica ao ar livre e novo paisagismo que conecte a praça à vida do bairro.

A arrecadação é organizada em metas escalonadas, começando por R$ 500 mil para garantir a execução da primeira fase, que contempla o parquinho. As metas seguintes ampliam o alcance da requalificação, assegurando transparência no uso dos recursos e impacto direto de cada contribuição.

“Queremos uma praça mais viva, inclusiva e útil, que represente um legado para as futuras gerações. A transformação só é possível com o engajamento cidadão e a união entre comunidade e parceiros”, afirma Monica Vidiz, uma das organizadoras do movimento.

A campanha conta com o apoio de empresas e instituições como Fibra Experts, Tidelli, School of Rock, Velocità, SAAP, Kurma Spa, Brincando Juntos, Dog Wellness, Venus Secret Spa, Novidário, Gurumê, Mariti, Nou, Nouzin, Casa Yara DW e Casa Sweet Pimenta, além do Núcleo Bandeirante Alto de Pinheiros.

Para participar, basta acessar:

https://ernaniepraca.cidades.co/reforma