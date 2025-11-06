Nova publicação infantil aborda diversidade e religião afro

Em fase de lançamento, a Coleção Axezinhos busca promover a inserção do tema da diversidade, em especial, a religiosa na educação infantil. Atualmente, o tema integra as Diretrizes Curriculares Nacionais e, segundo essas diretrizes, deve estar presente na agenda escolar.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso IV, estabelece ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença”. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, em seu artigo 16º, inciso III, garante a todas as crianças e adolescentes o direito à liberdade de crença e de culto religioso.

Diante desse cenário, a autora e ilustradora Dorda desenvolveu a Coleção Axezinhos, com o objetivo de introduzir elementos da espiritualidade afro-brasileira de forma acessível, combater estigmas e valorizar as identidades que compõem o Brasil.

A obra apresenta ao público infantil personagens inspirados nas tradições afro-brasileiras, em duas versões: história ilustrada e livro para colorir. As duas publicações se complementam e estimulam a imaginação das crianças por meio de uma abordagem lúdica e educativa.

“A proposta do livro é mostrar que falar sobre nossas raízes espirituais também é um ato de amor e de educação. As crianças têm o direito de conhecer e valorizar as diversas expressões de fé que fazem parte da nossa cultura”, afirma a autora.

“Não basta que a escola não discrimine; ela precisa ensinar a não discriminar.” — destaca estudo publicado pela Revista Eletrônica do Instituto de Humanidades.

Ferramenta para a educação das relações étnico-raciais

A Coleção Axezinhos se apresenta como uma ferramenta pedagógica alinhada às diretrizes nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. O livro pode ser utilizado em sala de aula, bibliotecas e projetos socioculturais como apoio a práticas de educação antirracista e de valorização da diversidade religiosa, especialmente das religiões de matriz africana.

Segundo Dorda, a obra não é apenas uma forma de desmistificar o tema, mas também de evidenciar a importância do respeito, da representatividade e da ancestralidade:

“A educação precisa acolher as várias formas de espiritualidade presentes no país, sem preconceitos. É assim que formamos gerações mais empáticas e conscientes”, ressalta.

O lançamento de Axezinhos aconteceu durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), um dos maiores eventos literários do país, e marca a chegada de uma nova coleção dedicada a temas como identidade, fé e pertencimento.

O livro está disponível nas versões para leitura e para colorir, sendo indicado para crianças a partir de cinco anos.

Dorda é escritora e ilustradora, com trajetória voltada à promoção da cultura afro-brasileira e à formação de leitores conscientes. Axezinhos é o primeiro volume de uma coleção que une literatura, ancestralidade e diversidade.

Mais informações podem ser encontradas na página da Editora AME Letras.