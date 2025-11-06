Prósper Comunicação é ouro no prêmio internacional Luum Awar

A Prósper Comunicação ganhou mais uma premiação internacional. Desta vez, a agência capixaba conquistou o ouro no prêmio internacional Luum Awards 2025, idealizado durante a pandemia. Inspirada pelos atos de solidariedade vistos ao redor do mundo, a premiação foi criada para reconhecer trabalhos criativos que promovem um mundo melhor, firmando-se na crença do poder da comunicação como agente de mudanças globais.

Com este novo resultado, a Prósper amplia o seu rol de conquistas internacionais, sendo reconhecida por grandes prêmios da publicidade mundial, como o NY Festival, o Clio, o Mad Stars, o Lia e, agora, o Luum Awards, que tem também entre os premiados grandes agências de propaganda e redes de comunicação, como a Ogilvy, McCann e BBDO, além da Leo Burnett em edições anteriores.

Com sede em Genebra, na Suíça, o Luum Awards realiza suas cerimônias em diferentes locais do mundo. A edição de 2025 foi em Bangcoc, na Tailândia, com os resultados divulgados no dia 30 de outubro.

Todos os anos, o festival reúne um grupo de jurados de primeira linha composto por líderes de ONGs, marcas e agências de publicidade para avaliar peças criativas e estratégicas. Grandes agências de propaganda e redes de comunicação venceram no Luum Awards em edições recentes, como a Ogilvy, a Leo Burnett e a McCann.

"Este reconhecimento no Luum Awards confirma a tradição da Prósper em premiações internacionais e é, em especial, uma prova de como conseguimos olhar para fora e furar a barreira imaginária que nos separa do mundo. Essa lógica cosmopolita reflete o DNA da Beta Rede”, afirma Rimaldo de Sá, CEO da Beta Rede, holding de comunicação da qual a Prósper faz parte.

"Estar entre os vencedores do Luum Awards 2025 é um marco para nossa equipe. Isso demonstra que nossa abordagem de comunicação tem ressonância no cenário internacional”, completa Fernando Lisboa, diretor da Prósper Comunicação.

A Prósper venceu o ouro com campanha sobre os riscos do uso de bebidas alcoólicas e direção, criada para a CVC/Chevrolet.

Constellation

A Prósper Comunicação é parte da Constellation Global Network, uma das maiores redes internacionais de agências independentes de publicidade do mundo.

Beta Rede

A Prósper faz parte da Beta Rede, holding de comunicação composta ainda pelas empresas Buzz.me, Camisa 10, Node Analytics, Ecosocial e Alliá Public Affairs.