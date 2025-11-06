Autor leva o Projeto Douradinho a mil estudantes de Imbituba (SC)

O escritor Thiago Cascabulho retornou à cidade de Imbituba (SC) para realizar dez encontros em escolas municipais, envolvendo cerca de mil alunos em atividades lúdicas de educação ambiental. A visita integra a turnê nacional que celebra os 23 anos de estrada do Projeto Douradinho — patrocinado este ano pela Santos Brasil por meio da Lei Rouanet — e que já passou por todos os biomas brasileiros, engajando milhares de crianças e educadoras em defesa das águas.

A cidade de Imbituba já recebeu, em 2024, outra iniciativa criada por Thiago — o projeto Abraça o Mar — que mobilizou escolas e comunidades em ações de conscientização sobre o oceano. Agora, com o Douradinho, o foco se volta para a água doce e o caminho que ela percorre até o mar, reforçando a conexão entre ecossistemas e a importância da regeneração ambiental desde as nascentes.

Durante os encontros, Thiago conversa com os estudantes sobre o livro “Amiga Lata, Amigo Rio”, obra que inspira ações pedagógicas voltadas para a leitura, reflexão crítica e engajamento ambiental. Educadoras e alunos terão acesso também a cartilhas digitais, animações e cursos on-line, ampliando o impacto da ação para além das atividades presenciais.

“Imbituba já me recebeu com muito carinho no ano passado, quando levamos o Abraça o Mar para falar sobre o oceano. Voltar agora com o Douradinho, que nasceu para dar voz aos rios, é fechar um ciclo: mostrar para as crianças que proteger as águas começa lá atrás, na nascente”, afirma Thiago Cascabulho, criador do projeto.

“Produzir ações que conectam literatura, arte e educação ambiental em diferentes ecossistemas é ver na prática a força da cultura para inspirar novas atitudes. Imbituba é um exemplo de comunidade escolar que abraça essas causas e as transforma em aprendizado vivo”, destaca Laura Amorim, produtora e educadora ambiental do projeto.

A turnê em Imbituba conta também com a presença do cineasta Dario José, na missão de editar mais um episódio da Série Documental “Sentir, Pensar, Agir!”, que retrata as ações do Projeto Douradinho.

Criado em 2002, o Projeto Douradinho já percorreu 276 cidades de 19 estados, distribuiu milhares de exemplares de seu livro para bibliotecas públicas e formou redes de educadoras. Em 2025, a iniciativa conta com patrocínio da Santos Brasil, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), para seguir levando literatura e educação ambiental a escolas públicas de diferentes regiões do Brasil.

Mais informações e materiais pedagógicos gratuitos podem ser acessados em: www.projetodouradinho.com.br

Sobre o Projeto Douradinho

Para saber mais sobre a Santos Brasil, basta acessar: www.santosbrasil.com.br

Para mais informações, basta acessar: www.projetodouradinho.com.br.