O início de uma nova era: visionários se unem para moldar os próximos 50 anos do turismo na TOURISE
Mais de 120 líderes do mundo inteiro planejam se reunir em Riad para a primeira TOURISE Summit que ocorrerá em novembro. Esse evento será o maior encontro multissetorial, que reúne todos os setores que se beneficiam do setor de turismo, que movimenta trilhões de dólares. Representantes dos segmentos de esportes, entretenimento, mídia, transporte e aviação, assim como de órgãos governamentais, empresas e organizações sem fins lucrativos, planejam se unir à Expedia, Google, Amadeus, Accor, Nikki Beach, Red Sea Global, Certares e o Fundo de Investimento Público (PIF). Desde painéis de destaque e palestras inspiradoras até conversas descontraídas e sessões imersivas, a TOURISE pretende destacar as forças que estão revolucionando o turismo global e as ideias que irão definir o futuro do setor.
Prepare-se para testemunhar a história sendo feita. Ao longo de três dias intensos, em dois palcos dinâmicos, mais de 120 dos mais proeminentes visionários, agentes de transformação e pioneiros do setor turístico mais influentes do mundo se reunirão na primeira TOURISE Summit. Esta é a plataforma global mais audaciosa, idealizada para congregar governos, empresas, investidores e inovadores sob o mesmo teto para remodelar a indústria do turismo, que movimenta trilhões de dólares.
Em um mundo marcado pela fragmentação e incerteza, a TOURISE surge como o principal catalisador para a colaboração transformadora e ação decisiva. Isto não é só uma cúpula – é um movimento. Uma plataforma global que funciona o ano todo, onde ideias ousadas se convertem em soluções práticas e onde o futuro do turismo é moldado.
Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita e Presidente da TOURISE, afirmou: “A TOURISE é o espaço em que se convergem as vozes mais variadas e influentes do mundo – líderes e inovadores dos setores público e privado de todos os setores impactados pela força econômica do turismo. Esta cúpula representa uma plataforma de lançamento para ideias inovadoras e soluções audaciosas que irão impulsionar nosso setor. Com uma seleção excepcional de oradores, estamos preparados para iniciar debates para inspirar ações e moldar um ecossistema turístico mais inclusivo, resiliente e preparado para o futuro”.
A TOURISE 2025 é o seu lugar na primeira fila para vislumbrar o futuro; um espaço onde os setores público e privado, tecnologia, finanças, cultura e sustentabilidade se reúnem para redefinir as diretrizes do turismo global para o próximo meio século.
Conheça os palestrantes:
- Sua Excelência Yasir Al-Rumayyan, governador do PIF da Arábia Saudita
- Ariane Gorin, CEO da Expedia
- Embaixadora Patricia Espinosa, fundadora da onepoint5
- Gloria Guevara, CEO interina do Conselho Mundial de Viagens e Turismo
- Shaikha Nasser Al Nowais, futura Secretária-Geral da Organização Mundial do Turismo (Turismo da ONU)
- Luis Maroto, CEO da Amadeus
- Francis Suarez, prefeito de Miami
- Paul Griffiths, CEO dos Aeroportos de Dubai
- Lucia Penrod, cofundadora e proprietária da Nikki Beach
- Sébastien Bazin, CEO da Accor
- Eduardo Santander, CEO da Comissão Europeia de Turismo (ETC)
- Harvey Goldsmith CBE, fundador da Nvisible Productions
- Jean-Marie Tritant, CEO da Unibail-Rodamco-Westfield
- Patrick Chalhoub, presidente-executivo do Grupo Chalhoub
- Sir Ben Elliot, CEO e cofundador da Quintessentially e da Hawthorn Advisors
- Thomas Woldbye, CEO do Aeroporto de Heathrow
- Paolo Barletta, CEO do Grupo Arsenale
- Greg O'Hara, fundador e diretor administrativo sênior da Certares.
- Martin Nydegger, CEO da Visit Switzerland
- Steve Hafner, cofundador e CEO da Kayak.com
- Abdullah Aldawood, diretor-geral da Qiddiya Investment Company
- David Woessner, cofundador e sócio da FutureOf
- Fettah Tamince, fundador e presidente da Rixos Hotels
- Manfredi Lefebvre d’Ovidio, presidente do WTTC, copresidente da Abercrombie & Kent, presidente do Heritage Group
- Christie Travers-Smith, diretora de Parcerias Estratégicas para EMEA, Google Inc.
Para ver a lista completa de palestrantes ilustres, acesse TOURISE.com/speakers
Sessões principais que você não pode perder:
Com uma programação repleta de atividades, incluindo vivências únicas, o programa completo já está disponível no TOURISE.com e no aplicativo TOURISE para hóspedes.
- CONVERSA INFORMAL: o próximo capítulo do turismo
As duas principais lideranças globais do setor de turismo, Gloria Guevara, CEO interina do WTTC, e Shaikha Nasser Al Nowais, futura secretária-geral da Organização Mundial do Turismo da ONU, estão prontas para conversar sobre como o turismo influencia o mundo e a necessidade de colaboração e ambição compartilhada para impulsionar o setor nas próximas décadas.
- PAINEL: digitalizando o esperado, humanizando o inesperado
Com a participação de Luis Maroto (Amadeus), Paul Griffiths (Aeroportos de Dubai) e Steve Hafner (Kayak.com). Descubra como a inteligência artificial e a automação proporcionam experiências de viagem perfeitas, porém é a empatia e a conexão humana que deixam impressões duradouras.
- ICON TALK: histórias e desafios por trás dos bastidores
Harvey Goldsmith CBE (Nvisible Productions) compartilha uma trajetória de cinco décadas moldando o entretenimento global e seu poderoso impacto no turismo.
- CONVERSA INFORMAL: apostando no jogo de longo prazo
Sua Excelência Yasir Al-Rumayyan (Governador do PIF) compartilha ideias sobre como fazer os investimentos certos, impulsionar a inovação em larga escala e construir as bases de uma economia global mais resiliente e dinâmica.
Pronto para fazer parte da ascensão?
A programação completa, as experiências exclusivas e os detalhes da inscrição já podem ser acessados em www.TOURISE.com e no aplicativo TOURISE para os participantes. Não perca a oportunidade de se unir às mentes mais influentes do setor de turismo mundial e ajudar a moldar o futuro do turismo para os próximos 50 anos.
As vagas são limitadas. Inscreva-se para participar em TOURISE.com
Para consultas da mídia, incluindo oportunidades de entrevistas com os palestrantes e a liderança da TOURISE, entre em contato com: MEDIA@TOURISE.com
Sobre a TOURISE
A TOURISE é a principal plataforma global que molda um novo cenário para o turismo mundial.
Sob a égide do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, e com o apoio da Autoridade de Turismo da Arábia Saudita, a primeira TOURISE Summit acontecerá de 11 a 13 de novembro de 2025, em Riad, Arábia Saudita. O evento reunirá visionários dos setores governamental, empresarial, de investimento, turismo e tecnologia para impulsionar negócios transformadores e concretizar iniciativas de alto impacto que irão redefinir o futuro da indústria do turismo global.
A TOURISE garante a participação mundial e oferece acesso aos tomadores de decisão que influenciam a evolução do setor. Após a cúpula, a TOURISE continuará como uma plataforma ativa durante todo o ano, onde ideias ousadas se transformam em soluções práticas para o mundo real.
É aqui que se moldam os próximos 50 anos do turismo. Juntos, somos invencíveis.
Para obter mais informações, acesse www.tourise.com
