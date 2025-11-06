O início de uma nova era: visionários se unem para moldar os próximos 50 anos do turismo na TOURISE

Prepare-se para testemunhar a história sendo feita. Ao longo de três dias intensos, em dois palcos dinâmicos, mais de 120 dos mais proeminentes visionários, agentes de transformação e pioneiros do setor turístico mais influentes do mundo se reunirão na primeira TOURISE Summit. Esta é a plataforma global mais audaciosa, idealizada para congregar governos, empresas, investidores e inovadores sob o mesmo teto para remodelar a indústria do turismo, que movimenta trilhões de dólares.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251104303289/pt/

A New Era Begins: Visionaries Unite to Shape the Next 50 Years of Tourism at TOURISE

Em um mundo marcado pela fragmentação e incerteza, a TOURISE surge como o principal catalisador para a colaboração transformadora e ação decisiva. Isto não é só uma cúpula – é um movimento. Uma plataforma global que funciona o ano todo, onde ideias ousadas se convertem em soluções práticas e onde o futuro do turismo é moldado.

Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita e Presidente da TOURISE, afirmou: “A TOURISE é o espaço em que se convergem as vozes mais variadas e influentes do mundo – líderes e inovadores dos setores público e privado de todos os setores impactados pela força econômica do turismo. Esta cúpula representa uma plataforma de lançamento para ideias inovadoras e soluções audaciosas que irão impulsionar nosso setor. Com uma seleção excepcional de oradores, estamos preparados para iniciar debates para inspirar ações e moldar um ecossistema turístico mais inclusivo, resiliente e preparado para o futuro”.

A TOURISE 2025 é o seu lugar na primeira fila para vislumbrar o futuro; um espaço onde os setores público e privado, tecnologia, finanças, cultura e sustentabilidade se reúnem para redefinir as diretrizes do turismo global para o próximo meio século.

Conheça os palestrantes:

Sua Excelência Yasir Al-Rumayyan, governador do PIF da Arábia Saudita

Ariane Gorin, CEO da Expedia

Embaixadora Patricia Espinosa, fundadora da onepoint5

Gloria Guevara, CEO interina do Conselho Mundial de Viagens e Turismo

Shaikha Nasser Al Nowais, futura Secretária-Geral da Organização Mundial do Turismo (Turismo da ONU)

Luis Maroto, CEO da Amadeus

Francis Suarez, prefeito de Miami

Paul Griffiths, CEO dos Aeroportos de Dubai

Lucia Penrod, cofundadora e proprietária da Nikki Beach

Sébastien Bazin, CEO da Accor

Eduardo Santander, CEO da Comissão Europeia de Turismo (ETC)

Harvey Goldsmith CBE, fundador da Nvisible Productions

Jean-Marie Tritant, CEO da Unibail-Rodamco-Westfield

Patrick Chalhoub, presidente-executivo do Grupo Chalhoub

Sir Ben Elliot, CEO e cofundador da Quintessentially e da Hawthorn Advisors

Thomas Woldbye, CEO do Aeroporto de Heathrow

Paolo Barletta, CEO do Grupo Arsenale

Greg O'Hara, fundador e diretor administrativo sênior da Certares.

Martin Nydegger, CEO da Visit Switzerland

Steve Hafner, cofundador e CEO da Kayak.com

Abdullah Aldawood, diretor-geral da Qiddiya Investment Company

David Woessner, cofundador e sócio da FutureOf

Fettah Tamince, fundador e presidente da Rixos Hotels

Manfredi Lefebvre d’Ovidio, presidente do WTTC, copresidente da Abercrombie & Kent, presidente do Heritage Group

Christie Travers-Smith, diretora de Parcerias Estratégicas para EMEA, Google Inc.

Para ver a lista completa de palestrantes ilustres, acesse TOURISE.com/speakers

Sessões principais que você não pode perder:

Com uma programação repleta de atividades, incluindo vivências únicas, o programa completo já está disponível no TOURISE.com e no aplicativo TOURISE para hóspedes.

CONVERSA INFORMAL: o próximo capítulo do turismo

As duas principais lideranças globais do setor de turismo, Gloria Guevara, CEO interina do WTTC, e Shaikha Nasser Al Nowais, futura secretária-geral da Organização Mundial do Turismo da ONU, estão prontas para conversar sobre como o turismo influencia o mundo e a necessidade de colaboração e ambição compartilhada para impulsionar o setor nas próximas décadas.

PAINEL: digitalizando o esperado, humanizando o inesperado

Com a participação de Luis Maroto (Amadeus), Paul Griffiths (Aeroportos de Dubai) e Steve Hafner (Kayak.com). Descubra como a inteligência artificial e a automação proporcionam experiências de viagem perfeitas, porém é a empatia e a conexão humana que deixam impressões duradouras.

ICON TALK: histórias e desafios por trás dos bastidores

Harvey Goldsmith CBE (Nvisible Productions) compartilha uma trajetória de cinco décadas moldando o entretenimento global e seu poderoso impacto no turismo.

CONVERSA INFORMAL: apostando no jogo de longo prazo

Sua Excelência Yasir Al-Rumayyan (Governador do PIF) compartilha ideias sobre como fazer os investimentos certos, impulsionar a inovação em larga escala e construir as bases de uma economia global mais resiliente e dinâmica.

Pronto para fazer parte da ascensão?

A programação completa, as experiências exclusivas e os detalhes da inscrição já podem ser acessados em www.TOURISE.com e no aplicativo TOURISE para os participantes. Não perca a oportunidade de se unir às mentes mais influentes do setor de turismo mundial e ajudar a moldar o futuro do turismo para os próximos 50 anos.

As vagas são limitadas. Inscreva-se para participar em TOURISE.com

Para consultas da mídia, incluindo oportunidades de entrevistas com os palestrantes e a liderança da TOURISE, entre em contato com: MEDIA@TOURISE.com

Sobre a TOURISE

A TOURISE é a principal plataforma global que molda um novo cenário para o turismo mundial.

Sob a égide do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, e com o apoio da Autoridade de Turismo da Arábia Saudita, a primeira TOURISE Summit acontecerá de 11 a 13 de novembro de 2025, em Riad, Arábia Saudita. O evento reunirá visionários dos setores governamental, empresarial, de investimento, turismo e tecnologia para impulsionar negócios transformadores e concretizar iniciativas de alto impacto que irão redefinir o futuro da indústria do turismo global.

A TOURISE garante a participação mundial e oferece acesso aos tomadores de decisão que influenciam a evolução do setor. Após a cúpula, a TOURISE continuará como uma plataforma ativa durante todo o ano, onde ideias ousadas se transformam em soluções práticas para o mundo real.

É aqui que se moldam os próximos 50 anos do turismo. Juntos, somos invencíveis.

Para obter mais informações, acesse www.tourise.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251104303289/pt/

MEDIA@TOURISE.com