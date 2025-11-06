Coulson Aviation desenvolve SafeFuel, o primeiro sistema de garantia e proteção da qualidade do combustível de bordo

Coulson Aviation (EUA), a maior empresa de combate a incêndios aéreos do mundo e operadora da frota mista de aeronaves de asa fixa e rotativa mais avançada para este fim, desenvolveu o SafeFuel, o primeiro sistema de bordo da indústria da aviação criado para verificar a qualidade do combustível e detectar contaminação durante o reabastecimento.

Coulson SafeFuel is the world’s first patented onboard fuel-quality assurance and protection system. It continuously analyzes the product during refueling, detecting contamination or chemical degradation in real-time, preventing unsafe fuel from ever reaching the tanks.

A inovação surge em meio a crescentes preocupações com a segurança, após múltiplos incidentes relacionados a combustível na aviação militar e comercial, bem como recentes acidentes com aeronaves da Marinha que estão sob investigação.

As aeronaves da Coulson Aviation operam com frequência em ambientes remotos ao redor do mundo, onde o risco de combustível contaminado ou fora das especificações é elevado. Ao longo dos anos de operação, a empresa enfrentou problemas que variam desde Jet A com água e crescimento microbiano até contaminação cruzada, enquanto o setor vem observando um aumento nos problemas com combustível, incluindo contaminação por DEF (Fluido de Exaustação de Diesel) e SAP (Polímero Superabsorvente) oriundo de separadores de filtro envelhecidos. Um destes incidentes resultou na perda total do motor de um dos jatos da Coulson durante um voo de translado sobre a água, um acidente quase catastrófico que evidenciou a ausência de tecnologia de combustível de bordo na aviação.

Desenvolvido e patenteado pela equipe interna da Coulson, o SafeFuel está integrado diretamente ao coletor de reabastecimento de ponto único da aeronave e analisa o combustível durante o reabastecimento. O sistema verifica os principais parâmetros em tempo real e notifica automaticamente a tripulação, podendo interromper o abastecimento, caso sejam detectadas contaminações ou leituras fora das especificações antes que o combustível chegue aos tanques. Cada reabastecimento é registrado digitalmente, o que proporciona rastreabilidade e uma cadeia de custódia verificável para operadores, fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e órgãos reguladores.

"Passamos décadas projetando aeronaves para sobreviver a qualquer emergência, mas nada disto importa se o próprio combustível não for seguro", disse Britt Coulson, Presidente e Diretor de Operações da Coulson Aviation. "À medida que o setor transita para combustíveis de aviação sustentáveis ??e cadeias de fornecimento complexas a nível mundial, os riscos se multiplicam e até mesmo pequenos desvios podem ter consequências catastróficas. Quando apenas alguns litros de combustível fora das especificações podem derrubar uma aeronave de US$ 100 milhões, é momento de a aviação reconhecer que o combustível é a última fronteira não monitorada. O SafeFuel elimina esta lacuna de modo permanente."

A Coulson Aviation (USA) Inc., pertencente ao Coulson Group, é a maior empresa de combate a incêndios florestais do mundo e líder mundial em inovação na aviação. Há décadas, a Coulson vem expandindo os limites das operações aéreas, introduzindo o combate a incêndios florestais com aeronaves de grande porte, sendo pioneira na supressão de incêndios florestais com visão noturna e desenvolvendo sistemas avançados que melhoram a segurança de voo, a eficiência e o desempenho ambiental nos setores da aviação civil e militar.

