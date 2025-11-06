Acesso digital alcança quatro em cada cinco pessoas em todo o mundo, revela o relatório DEN 2025 da DCO

A Organização de Cooperação Digital (DCO), organização internacional dedicada a promover economias digitais inclusivas e sustentáveis, lançou hoje o Navegador da Economia Digital (DEN) 2025 na Segunda Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social (WSSD2), em Doha.

From left to right: H.E. Deemah AlYahya, Secretary General of the Digital Cooperation Organization - H.E. Imaan Sulaiman Ibrahim, Honorable Minister of Women Affairs and Social Development, Federal Republic of Nigeria - Alaa Abdulaal, Chief of Digital Economy Insight at the Digital Cooperation Organization.

A segunda edição do Navegador oferece a análise mais abrangente até o momento sobre a maturidade da economia digital mundial. Abrangendo 80 países que representam 94% do PIB internacional e 85% da população mundial, o relatório utiliza 145 indicadores e uma pesquisa com mais de 41.000 pessoas para avaliar infraestrutura digital, inovação, governança, capacidade empresarial e inclusão.

A Secretária-Geral da DCO, Deemah AlYahya, afirmou que a DEN 2025 ressaltou tanto o progresso mundial como o trabalho que ainda temos pela frente: "A DCO prevê um futuro em que todas as nações possam participar de modo significativo na economia digital, não apenas como consumidoras de serviços digitais, mas também como criadoras e inovadoras."

Os resultados mostram que a digitalização cria oportunidades de crescimento em todos os níveis de renda. O acessoàinternet agora alcança mais de quatro em cada cinco pessoas nos países analisados, e as nações com rendas média e baixa registraram as maiores melhorias gerais. O relatório estima que conectar comunidades carentes poderia permitir que mais 1,3 bilhão de pessoas acessassem serviços bancários online e serviços digitais, liberando um significativo potencial social e econômico.

A IA vem progredindo com rapidez, mas de modo desigual, com as economias avançadas consolidando sua liderança, enquanto regiões como o Sul da Ásia e a África Subsaariana demonstram forte potencial para avanços rápidos. A participação de gênero continua melhorando, com a igualdade de gênero mundial na participação digital chegando a uma média de 70,8%. Ainda assim, mais investimentos em habilidades e educação digital, sobretudo para mulheres, poderiam ajudar a reduzir as lacunas restantes, já que atualmente apenas 3,1% das mulheres graduadas ingressam em áreas de TIC.

Um novo pilar, "Digital para a Sustentabilidade", destaca como as economias emergentes podem superar seus pares de renda mais alta, ao deixar para trás sistemas legados que consomem muitos recursos e adotar diretamente tecnologias renováveis. Embora a América do Norte esteja avançada, o Sul da Ásia, a Europa e a Ásia Central, e a América Latina e o Caribe estão em transição, demonstrando potencial para progresso futuro e convergência nesta área.

A DCO incentiva os formuladores de políticas, o setor privado, as organizações internacionais e a comunidade internacional de pesquisa a utilizarem a DEN 2025 como um recurso para a tomada de decisões e a cooperação baseadas em evidências. Ao compartilhar dados, desenvolver habilidades digitais e fortalecer a confiança nos sistemas online, os países podem garantir que os benefícios da transformação digital sejam amplamente compartilhados. Leia o relatório completo em https://den.dco.org.

