Consultores jurídicos internos alertam para crescentes riscos com o aumento do volume dos serviços de notificações e intimações judiciais (SOPs)

O volume dos serviços de notificações e intimações judiciais (SOPs), o procedimento legal pelo qual uma parte cita formalmente a outra sobre uma ação judicial, vem crescendo vertiginosamente nos EUA, o que amplia a pressão operacional e o risco de descumprimento para os departamentos jurídicos internos. Isto é o que indica um novo estudo nacional encarregado pela CSC, empresa líder do setor em serviços de agentes registrados e conformidade.

A CSC entrevistou 250 consultores jurídicos internos seniores nos EUA e descobriu que o aumento do volume de SOPs e as crescentes preocupações com a precisão dos dados vêm intensificando tanto o risco como a pressão da carga de trabalho.1Os entrevistados mencionaram a precisão dos dados como um desafio significativo para administrar SOPs (61%), seguida pelo aumento do volume de SOPs (56%). Mais de três quartos (76%) afirmaram que seus departamentos estão gastando "muito" ou "excessivo" tempo administrando SOPs, o que revela as crescentes demandas operacionais impostas aos departamentos jurídicos.

O crescimento da complexidade dos SOPs, impulsionada por novas e diferentes regulamentações estatais, aumenta a exposição a riscos de descumprimento. A maioria dos entrevistados (59%) indicou que a administração de SOPs em diversos estados com requisitos distintos está causando falhas operacionais, enquanto um terço (34%) destacou problemas com a fragmentação do recebimento de dados entre os estados. À medida que as cargas de trabalho aumentam, muitos departamentos vêm coordenando com vários parceiros externos e sistemas internos que aplicam diferentes padrões para o gerenciamento de dados e privacidade de SOPs. O mosaico de regulamentações de privacidade em cada estado agrava ainda mais estes desafios, o que aumenta a possibilidade de inconsistências ao tratar informações sensíveis.

"Com um processo de SOP mais complexo, se torna mais desafiador permanecer dentro dos limites destas regulamentações, o que implica no risco de danos financeiros eàreputação", sinalizou Paul Mathews, Diretor de Gestão de Produtos da CSC. "Neste ambiente, a parceria com agentes registrados experientes que combinam profunda experiência em SOPs e tecnologia integrada passou a ser essencial para manter a conformidade, a consistência e a rapidez."

O rápido aumento da arbitragem em massa está agravando estes desafios, com 93% dos entrevistados a identificando como uma preocupação crucial que eleva o risco e a complexidade de administrar SOPs. Três quartos (73%) já observaram um crescimento nos erros de notificação.

A tecnologia está introduzindo novas soluções, bem como desafios

Os departamentos jurídicos e de conformidade recorrem cada vez maisàtecnologia para lidar com o aumento da pressão, mas quase todos (96%) os entrevistados expressaram preocupação com o fato de as plataformas tecnológicas atuais não são capazes de atender as demandas de SOPs de modo oportuno e preciso, com mais da metade informando estar muito preocupada.

Quase todos os entrevistados (97%) disseram usar IA para SOPs de alguma forma, com pouco mais de um terço (36%) descrevendo sua adoção como significativa. Muitos também esperam que a IA aumente ainda mais o volume de apresentações.

“Um dos principais pontos fortes da IA ??é o reconhecimento de padrões. Os escritórios de advocacia que representam demandantes farão uso dela para ajudar a identificar mais potenciais reivindicantes", acrescentou Mathews. "A IA propicia tanto uma grande oportunidade como uma ameaça. Bem utilizada, oferece muitos benefícios e pode poupar muito tempo. Mas, sendo mal utilizada, pode gerar confusão, criando desafios referentesàintegridade e precisão dos dados."

A infraestrutura legada e as limitações de pessoal também dificultam o desempenho. 71% dos entrevistados disseram que diversos sistemas não integrados prejudicam a administração de SOPs, enquanto 59% ainda efetuam algum tipo de rastreamento ou registro manual, e quase metade (49%) relata usar tecnologia obsoleta que torna as operações mais lentas e aumenta o risco de erros.

Para aliviar a pressão e aprimorar a escalabilidade, 70% dos departamentos esperam aumentar a terceirização de SOPs em 2025, com 81% antecipando um crescimento ainda maior nos próximos três anos,àmedida que os departamentos jurídicos buscam parcerias especializadas e com recursos tecnológicos, capazes de administrar o processo de SOP de modo consistente.

Como parceira de confiança de mais de 90% das empresas da Fortune 500 e fundada em 1899 para simplificar a maneira como as corporações eram formadas, operavam e mantinham a conformidade, a CSC aproveita décadas de experiência como agente registrado e em SOPS, ao combinar atendimento especializado com tecnologia avançada para administrar processos complexos em vários estados com precisão e rapidez.

1 A CSC, em parceria com a Pure Profile, entrevistou 250 pessoas nos EUA que ocupam funções de liderança em departamentos jurídicos internos. Os participantes da pesquisa representavam vários setores, incluindo tecnologia, fabricação, serviços jurídicos e seguros.

