A GEOLOG apresenta família de medidores de vazão KickMaster™ para condições extremas de poços

A GEOLOG, maior empresa independente de medições de perfuração de superfícies e pioneira em aplicar IAàavaliação de formações e ao desempenho de perfuração automatizada, anunciou hoje a disponibilidade imediata do KickMaster™, uma família patenteada de medidores de vazão projetada para proporcionar medições precisas e em tempo real nos ambientes de perfuração mais exigentes.

Desenvolvida pela equipe interna de P&D da GEOLOG, o KickMaster™ resolve desafios antigos na medição de fluxos de lama heterogêneos. O sistema oferece dados confiáveis de fluxo, densidade e temperatura durante eventos críticos de perfuração, permitindo detecção mais rápida, melhor tomada de decisões e maior controle de poços.

Três modelos projetados para gestão precisa de fluxos

Medidor de vazão de saída - Para retornos de lama padrão e de alto volume. Opera de modo confiável com mais de 40% de gás na lama e introduz cerca de 70% menos pressão de retorno do que medidores usuais, suportando vazões mais altas nas seções superiores do poço. Inclui um circuito de bypass completo para uma montagem mais rápida e econômica.

- Para retornos de lama padrão e de alto volume. Opera de modo confiável com e introduz do que medidores usuais, suportando vazões mais altas nas seções superiores do poço. Inclui um para uma montagem mais rápida e econômica. Medidor de perfuração com pressão controlada (MPD) - Uma variante de pressão mais elevada, classificada para 550 psi , projetada especificamente para operações modernas de MPD. É enviado com seu próprio circuito bypass para integração perfeita em sistemas MPD novos ou existentes.

- Uma variante de pressão mais elevada, classificada para , projetada especificamente para operações modernas de MPD. É enviado com seu próprio para integração perfeita em sistemas MPD novos ou existentes. Medidor de alta pressão de tubo vertical - Classificado para 10.000 psi para medições de vazão de entrada robustas e altamente precisas, fornecendo informações essenciais para modelagem hidráulica, avaliação do desempenho da bomba, e segurança e eficiência geral da perfuração.

Ao superar os problemas de medição associados a lamas com alto teor de gás e alto teor de sólidos, o KickMaster™ melhora a qualidade dos dados em todas as fases de perfuração, ao aperfeiçoar a detecção precoce de eventos, que reduz o tempo improdutivo e oferece suporte a operações mais seguras em alto mar e em terra.

Richard Calleri, Diretor Executivo da GEOLOG, disse: "Nossos clientes vêm solicitando consistentemente medições de fluxo confiáveis ??e precisas em todas as fases da perfuração. O KickMaster™ oferece exatamente isto, ao propiciar maior inteligência de controle de poçosàplataforma e ajudar os operadores a aumentar a segurança e reduzir custos, sobretudo em ambientes marinhos."

Disponibilidade

O KickMaster™ já está disponível. Para especificações técnicas, demonstrações ou cronogramas de implementação, entre em contato com info@geolog.com ou acesse www.geolog.com.

Sobre a GEOLOG

Fundada em 1982 em Milão, a GEOLOG é líder mundial em medições de perfuração de superfícies, oferecendo soluções, conhecimento especializado e análise de dados para operadoras nacionais, internacionais e independentes de petróleo, gás, geotérmica e CCS ao redor do mundo. A GEOLOG proporciona alternativas econômicas às complexas medições de fundo de poços, que aplica ciência de dados e previsões em tempo real no local da plataforma para aprimorar a construção de poços, otimizar a produção, aprofundar o conhecimento do subsolo e acelerar a produção.

Richard Calleri, Diretor Executivo da GEOLOG

info@geolog.com

