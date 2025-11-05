GP de F1 movimentará R$ 2 bilhões neste ano em São Paulo

O Grande Prêmio de São Paulo é um dos principais eventos esportivos do Brasil e coloca a cidade em evidência no calendário mundial da Fórmula 1. Além do impacto financeiro, o evento fortalece a imagem de São Paulo como destino turístico internacional.

Pelos cálculos do presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), Gustavo Pires, o impacto econômico do GP chegará a mais de R$ 2 bilhões, com a rede hoteleira próxima da ocupação máxima durante o fim de semana da corrida, de 7 a 9 de novembro.

Segundo Pires, o evento se tornou um eixo central do turismo e do entretenimento na capital, ao mostrar como os dois sistemas se entrelaçam. Há um evento pilar, como a Fórmula 1, e vários outros shows e eventos satélite no mesmo fim de semana, a serem exibidos para os aficionados moradores da capital paulista e os turistas, com alto poder aquisitivo, afirmou o dirigente da SPTuris ao programa CNN Esportes S/A.

O presidente da SPTuris estima que cada turista que vem assistir à Fórmula 1 deixe R$ 7 mil em São Paulo em gastos com hospedagem, alimentação e lazer. A cidade se prepara para receber mais de 290 mil pessoas no Autódromo de Interlagos durante o fim de semana.

A exposição internacional também é considerada um ativo estratégico. O GP Brasil é transmitido para mais de 180 países, ampliando o alcance turístico da capital. Por isso, consolidou-se como um dos eventos mais valiosos da F1 em termos de ativação de marca no país, unindo patrocinadores globais (MSC, Heineken) e nacionais (Claro, Santander, McDonald’s).

Uma das empresas apoiadoras do GP Brasil deste ano é a Qore Investimentos, que faz parte da estratégia do Grupo RTSC (holding de investimentos com atuação nos setores financeiro, imobiliário e turístico) de criar um ecossistema robusto de soluções financeiras, conectando investidores, gestores e empreendedores em torno de oportunidades sólidas e sustentáveis. É o segundo ano consecutivo da companhia na corrida do Autódromo José Carlos Pace, no bairro de Interlagos, em São Paulo.

Segundo Adriana Noguti, diretora de Comunicação e Marketing da RTSC, a Qore terá um lounge exclusivo para recepção de convidados, inclusive internacionais, e espaço no paddock. Em Interlagos, a marca oferecerá uma experiência imersiva e brindes personalizados, como a escultura-troféu inspirada em capacete da Fórmula 1.

O paddock é a área restrita do GP de F1, atrás dos boxes, onde ficam as garagens das equipes e centros de hospitalidade, e concentra as ações de bastidores. Trata-se de um local exclusivo para pilotos, membros de equipes, jornalistas, patrocinadores e convidados especiais durante o fim de semana da corrida.

“A Qore decidiu reforçar sua presença na Fórmula 1 para enfatizar pontos da comunicação com seus públicos-alvo, como a velocidade nas decisões e a precisão nos investimentos”, explica Adriana Noguti, ao ressaltar a relevância da visibilidade mundial que o evento proporciona para a marca.

Na edição de 2024, o evento marcou o lançamento da Qore no mercado. Agora, a participação consolida um novo ciclo de crescimento e reconhecimento, com mais de 60 fundos sob administração fiduciária, somando R$ 10 bilhões e mais de 37 operações estruturadas, e mais de R$ 11 bilhões em operações de DCM. A empresa atua em todos as categorias de fundos (FII, FIDC, FIP, Fiagro, FIM, FIA e FIRF) e em emissões de operações estruturadas para companhias em expansão e projetos imobiliários inovadores, muitos fora do eixo Rio-São Paulo.