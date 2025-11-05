GRTS Digital recebe prêmio de inovação de RH do país
HRtech se consolida como uma das principais referências nacionais em tecnologia para a gestão trabalhista e sindical e reforça o compromisso com a transformação digital do Mundo do Trabalho.
compartilheSIGA
A GRTS Digital foi reconhecida com o Prêmio Think Work Innovation 2025, na categoria Parceiro da Inovação no RH, pelo projeto desenvolvido em colaboração com a Unilever. Considerado uma das mais importantes premiações do País dedicada à inovação em gestão de pessoas e tecnologia corporativa, o Think Work Innovation celebra iniciativas que impulsionam a transformação digital e elevam o patamar de eficiência nas organizações.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Selecionado entre 223 projetos de todo o Brasil, o case “Transformação Digital do Mundo do Trabalho na Unilever” automatizou e centralizou todo o ciclo de vida dos acordos coletivos da companhia — desde a negociação até a aplicação na folha de pagamento — eliminando processos manuais antes dispersos em diferentes departamentos, planilhas e e-mails.
A iniciativa utilizou inteligência artificial para interpretar cláusulas, acelerar comunicações e aumentar a acurácia na execução dos acordos, alcançando resultados expressivos:
- Redução nas reuniões entre as equipes de Relações Sindicais e RH locais (85%);
- Acurácia na interpretação e aplicação das cláusulas (99%);
- Ganho de velocidade na comunicação de acordos (90%);
- Mais de 10 mil empregados beneficiados pela redução de falhas operacionais.
Segundo a GRTS Digital, o projeto permitiu que a equipe de Relações Trabalhistas e Sindicais da Unilever assumisse uma atuação mais estratégica e consultiva, ampliando o papel da área dentro da companhia e impulsionando ganhos de eficiência operacional.
“Nosso propósito é simplificar a complexidade do Mundo do Trabalho por meio da tecnologia e da inteligência de dados. Este reconhecimento mostra que inovação e combinação das inteligências humana e artificial podem caminhar juntos, gerando valor real para as organizações e para as pessoas”, afirma Uirá Menezes, founder & CEO.
Com o prêmio, a GRTS Digital reforça seu posicionamento como uma das principais referências nacionais em soluções tecnológicas para a gestão trabalhista e sindical.
Website: https://www.grtsdigital.com.br/