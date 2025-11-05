Klüber Lubrication trouxe novidades para o “curtailment” na Brazil Windpower

A Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg que desenvolve e produz lubrificantes, graxas e óleos para mais de 30 indústrias, marcou presença mais uma vez na Brazil Windpower 2025, evento de energia eólica para a América Latina que ocorreu em São Paulo (SP). Nessa edição, além da sua linha específica de lubrificantes para o setor, a empresa trouxe como novidade as soluções dentro do cenário do “curtailment”, ou seja, as limitações forçadas que ocorrem na geração de energia. A gerente de mercado Isabela Carrer e o time de especialistas receberam os visitantes no estande C-70.

Mesmo com vento suficiente e equipamentos em pleno funcionamento, a geração de energia eventualmente precisa ser interrompida devido a limitações técnicas, regulatórias ou de infraestrutura. Essa realidade, já conhecida no mercado brasileiro, impacta a eficiência operacional e a rentabilidade dos projetos. Na relação entre o curtailment e a gestão da manutenção das turbinas eólicas, a lubrificação serve para otimizar a operação, reduzir custos e prolongar a vida útil dos equipamentos.

“Com o avanço da energia eólica e o aumento da complexidade operacional dos parques, a lubrificação deixou de ser um detalhe técnico para se tornar parte central da gestão dos ativos. Por isso, quando relacionamos ao curtailment, estamos pensando em antecipação, em evitar perdas desnecessárias e em ampliar a autonomia operacional dos parques. As soluções fornecem um gerenciamento proativo da lubrificação, visando mitigar essa ocorrência e otimizar a eficiência”, analisa a gerente de mercado.

Os destaques foram os lubrificantes destinados aos rolamentos principais:

Kluberplex BEM 41-141: homologado por diversos fabricantes e diferenciado pela sua capacidade de refluxo, comportamento essencial e indicativo de que o lubrificante se mantém no ponto de contato. Mantém a formação de filme lubrificante confiável que garante a proteção dos rolamentos mesmo em baixas rotações, evitando a formação de micropitting e consequentes falhas prematuras.

Klübersynth BEM 48-1501: graxa desenvolvida para situações em que os rolamentos principais já apresentam sinais de falha, mas ainda podem ser mantidos em operação com segurança. A solução, conhecida como uma estratégia técnica de resgate, foi formulada para atuar exatamente nesse cenário.



“Em testes de campo e aplicações reais, ela tem demonstrado redução de vibração e temperatura em rolamentos com desgaste ou defeitos iniciais; melhora temporária nas condições operacionais, mesmo com danos já presentes; capacidade de prolongar o uso do componente até a próxima parada planejada e minimização do risco de parada emergencial da turbina”, acrescenta Carrer.

Uma outra solução da Klüber Lubrication em destaque foi:

Klübersynth GEM 4-320 N: desenvolvido com formulação que atua na multiplicadora e proteção dos rolamentos. Aprovado pelos mais importantes fabricantes de engrenagens.



“Para que o setor eólico continue se desenvolvendo de forma sustentável e segura, será essencial equilibrar inovação, investimento em infraestrutura e estratégias operacionais robustas, especialmente na gestão desses ativos críticos. Por isso, foi tão importante para a Klüber Lubrication estar presente mais uma vez na Brazil Windpower, para ouvir o que o mercado está pedindo e poder criar soluções em conjunto que abrangem todos os pontos de lubrificação”, finaliza Isabela Carrer.