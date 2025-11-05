Uso das piscinas no verão requer mais atenção na manutenção

O verão 2025/26 não vai repetir as altas temperaturas registradas na primavera do ano atual e no verão passado, mesmo assim haverá oscilações entre semanas mais quentes e mais amenas. A justificativa é a ausência de ocorrências de fenômenos de grande escala bem-marcados como o La Niña ou o El Niño. São esperados picos de temperaturas altas, menos frequentes em alguns meses. A previsão é assinada pela meteorologista da Climatempo, Ana Clara Marques.

A chegada do verão é o momento em que os dermatologistas mais recomendam protetor solar. Para evitar desidratação, os nutricionistas indicam a ingestão regular de água. Ecologistas apontam para seu uso controlado e responsável. O que é recomendável na manutenção de piscinas, cuja frequência é regularmente mais alta nessa estação?

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), vazamentos em piscinas não significam apenas perda de água. Resultam em riscos que podem comprometer a estrutura, gerar problemas elétricos e até causar danos em propriedades próximas. Além de tornar o lazer mais agradável, saudável e seguro, a associação lembra que a detecção e reparo precoce é sempre mais econômica e segura do que uma reforma estrutural tardia.

No mercado norte-americano, a argamassa monocomponente a? base cimenti?cia é uma das aplicações mais seguras e a mais fácil e rápida de aplicação em piscinas. A informação é da Argapool, responsável pela produção e distribuição exclusivas do produto no mercado brasileiro. “Essa argamassa monolítica tem alta performance, resiste a infiltrações e ao desgaste e pode ser aplicada por qualquer pessoa”, disse Lucas Guerreiro, CEO da empresa. “Esse tipo de solução, que permite acabamentos arredondados e que já é utilizado em sofisticadas residências e clubes, faz parte de nossa proposta de revolucionar esse mercado de revestimentos tecnológicos”, complementa ele.

A aplicação do produto pode ser feita por mão de obra não especializada, consumindo apenas um dia de operação, porém, a empresa oferece a possibilidade de contratar a equipe própria para o trabalho. “Assim, garantimos mais qualidade, durabilidade, segurança e resultado estético do acabamento”, promete Thiago Curvelo, sócio-proprietário da Argapool.

“A impermeabilização feita de maneira inadequada resultará, ainda, na queda de revestimentos, surgimento de fissuras, aparecimento de manchas devido à eflorescência e corrosão da armadura no interior do concreto armado. Há riscos para os frequentadores, que podem ter reações alérgicas devido ao desenvolvimento de bolor e mofo”. A advertência é da plataforma digital de conteúdo, AEC, dedicada ao relacionamento e negócios para empresas e profissionais da Arquitetura, Engenharia e Construção.