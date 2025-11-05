Ser Bene lança soluções para cuidado emocional diário

Buscando tornar o cuidado com a saúde mental mais leve, cotidiano e acessível, a plataforma online Ser Bene disponibiliza conteúdos que unem psicoeducação e conexão afetiva. Entre os lançamentos mais recentes, estão o Manual de Escrita Terapêutica, 10 Dates para se Conectar e 10 Dates com Você.

Como o próprio nome diz, o Manual de Escrita Terapêutica é um guia produzido com o objetivo de ensinar o passo a passo da escrita como ferramenta de autorreflexão, autocuidado e regulação emocional. Ele busca ajudar o leitor a se expressar, organizar pensamentos e dar sentido às próprias emoções por meio de cartas com diferentes temas.

“A escrita e as experiências guiadas são ferramentas de autorregulação emocional. Elas nos ajudam a traduzir emoções, a nomear o que sentimos e, com isso, a lidar melhor com o que vivemos. Quando as pessoas escrevem ou refletem com direcionamento, entram em um processo de elaboração, um movimento essencial para o processo de recuperação emocional”, comenta Iane Ventura, fundadora da Ser Bene e psicóloga especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização.

O 10 Dates para se Conectar funciona como um jogo terapêutico para casais, criado a partir de estudos sobre comunicação emocional e vulnerabilidade. A proposta é fortalecer relacionamentos por meio de perguntas e conversas que estimulam a reconexão afetiva e o fortalecimento de laços. Ele é composto por um livro-manual, que apresenta cada etapa da jornada com orientações, e por dez envelopes temáticos, cada um com nove cartas que funcionam como disparadores afetivos para diálogos.

Partindo de uma jornada individual, o 10 Dates com Você tem uma proposta semelhante: são dez encontros temáticos com perguntas e reflexões guiadas para reconectar a pessoa com quem ela é, o que sente e o que deseja viver, explica Ventura. Ele também é composto por um livro-manual e por um baralho com dez envelopes temáticos, contendo nove cartas cada um. Os temas abordados incluem: origens, identidade, corpo, rotina, espiritualidade, planos, aprendizados e sonhos.

“Tudo o que criamos na Ser Bene nasce da mesma raiz: psicoeducar para transformar. Nosso trabalho é ajudar as pessoas a se compreenderem e se reorganizar emocionalmente. Esses produtos são o prolongamento natural das nossas práticas terapêuticas que já ocorrem dentro da nossa comunidade”, afirma Ventura.

A fundadora da Ser Bene lembra que, conforme uma pesquisa da Ipsos sobre saúde divulgada em outubro, 52% dos brasileiros colocam a saúde mental no topo das suas preocupações. Em 2018, essa porcentagem era de 18%, mostrando que o tema foi ganhando mais importância nos últimos anos.

“Em meio a essa maior preocupação com a saúde mental, a ideia é que cada um que tem um produto da Ser Bene não se sinta sozinho. Que veja em cada pergunta ou proposta de escrita um espelho do próprio processo emocional. Queremos que as pessoas sintam que existe um caminho possível entre o caos interno e a serenidade”, afirma Ventura.

Ela faz a ressalva de que os produtos da plataforma não devem substituir o acompanhamento individual feito por profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. Ventura menciona também a importância, para o bem-estar, de hábitos saudáveis — entre eles, alimentação balanceada, prática de atividades físicas, sono adequado e relacionamentos positivos.

Para saber mais, basta acessar o site da Ser Bene: https://serbene.com/