Relatórios recentes indicam que a Black Friday 2025 deve manter o crescimento observado nos últimos anos, consolidando-se como período de destaque no calendário de vendas do varejo global. Pesquisas realizadas em mercados diversos apontam que a estratégia de fidelização tem influência direta na probabilidade de recompra, sendo considerada um fator relevante para manter o relacionamento com consumidores adquiridos durante campanhas promocionais.

Estudos publicados por associações comerciais demonstram que grande parte dos consumidores manifesta preferência por marcas que oferecem programas de fidelidade estruturados, capazes de fornecer benefícios personalizados e experiências consistentes. A fidelização, segundo os dados, atua não apenas na retenção de clientes, mas também na otimização de decisões de compra em eventos de alto volume, como a Black Friday.

O uso de inteligência artificial em tempo real tem sido destacado como recurso estratégico para a personalização de jornadas do consumidor. Plataformas que permitem o acompanhamento do comportamento em fluxo contínuo possibilitam ajustes imediatos nas interações, otimizando campanhas enquanto o usuário permanece engajado. A LiHai é citada em relatórios do setor como exemplo de solução que aplica modelos de IA em tempo real, ajustando contatos e ofertas de acordo com ações como abertura de e-mails, abandono de carrinho ou interação em múltiplos canais. O sistema avalia fatores como preço, tempo de entrega e credibilidade percebida para determinar a resposta mais adequada, incluindo ajustes de desconto ou sugestão de produtos alternativos.

A análise de dados demonstra que a integridade da experiência multicanal é fundamental para a efetividade das estratégias de fidelização. Empresas que mantêm consistência entre e-mail, aplicativos, sites e redes sociais conseguem alinhar comunicação e ofertas, garantindo que a jornada do consumidor permaneça coerente e contínua. A LiHai, segundo informações públicas, permite integração desses canais e aprendizado automático de cada interação, tornando o sistema progressivamente mais preciso.

Outros elementos apontados como influentes incluem acesso antecipado a promoções, frete gratuito temporário, recompensas não financeiras e engajamento em atividades fora do ciclo de compra, como indicações, avaliações e participação em programas de sustentabilidade ou gamificação. Pesquisas sobre comportamento da Geração Z indicam que esses consumidores valorizam interações digitais imediatas e recompensas tangíveis, o que reforça a necessidade de sistemas automatizados e adaptativos.

Estudos setoriais sugerem que estratégias que combinam dados comportamentais, segmentação dinâmica e inteligência artificial podem aumentar a probabilidade de conversão e de fidelização após períodos promocionais. A implementação dessas soluções requer acompanhamento contínuo do desempenho, análise de métricas de engajamento e ajustes baseados em indicadores de retenção e satisfação.

Em síntese, a literatura e os relatórios do setor convergem para a ideia de que a fidelização e a tecnologia em tempo real são fatores determinantes na construção de relações duradouras com consumidores adquiridos durante a Black Friday. A adoção de programas de fidelidade com recursos de inteligência artificial permite responder de maneira mais eficiente ao comportamento do cliente, mantendo consistência na comunicação e aumentando a relevância das interações.