AXI ANUNCIA A RENOVAÇÃO DE SUA PARCERIA COM A ESTRELA DO MANCHESTER CITY E JOGADOR DA SELEÇÃO INGLESA, JOHN STONES

SYDNEY, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, uma das principais forças no trading online de Forex e CFDs, anunciou a continuação de sua colaboração com a estrela do Manchester City e jogador da seleção inglesa, John Stones. Desde o início da temporada 2023/24, Stones atua como Embaixador Global da Marca da corretora e continuará exercendo um papel importante na representação da marca Axi em todo o mundo.

Hannah Hill, Lider de Marca e Patrocínios da Axi, comentou: “Estamos muito felizes em continuar nossa colaboração com nosso Embaixador de Marca, John Stones. John representa a mentalidade vencedora e a busca pela excelência que nos inspira, e sua determinação reflete nossa própria dedicação em ultrapassar limites e elevar o padrão a novos níveis. Estamos muito empolgados para construir sobre o sucesso dos últimos dois anos e celebrar ainda mais conquistas juntos.”

Com John Stones como Embaixador Global da Marca Axi e parcerias com três grandes clubes de futebol, a corretora continua fortalecendo sua posição como uma das principais participantes no cenário de patrocínios esportivos. Além de Stones, a Axi é Parceira Oficial de Trading Online dos oito vezes campeões da Premier League, Manchester City e Manchester City Women, bem como do clube brasileiro Esporte Clube Bahia e do clube da LaLiga, Girona FC, como Parceira Oficial de Trading Online da LATAM.

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading online de FX e CFDs, com milhares de clientes em mais de 100 países ao redor do mundo. A Axi oferece CFDs de várias classes de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e muito mais.

