Ponto de equilíbrio indica sustentabilidade financeira

No mundo dos negócios, compreender os números é tão crucial quanto oferecer um bom produto ou serviço. Entre os indicadores que revelam a saúde financeira de uma empresa, destaca-se o ponto de equilíbrio, ou break-even, que funciona como um termômetro: ele indica o momento em que a empresa deixa de operar no vermelho e começa a se aproximar do lucro.

Segundo o consultor Stefanos Alexakis, especialista em inteligência de mercado, o conceito é direto. “O ponto de equilíbrio ocorre quando as receitas cobrem integralmente os custos operacionais, tanto fixos quanto variáveis. Nessa fase, a empresa ainda não registra lucro, mas também não apresenta prejuízo, pois todo o faturamento é destinado apenas a manter o negócio em funcionamento”, explica.

O ponto de equilíbrio é uma métrica essencial para gestores e empreendedores, pois oferece uma visão clara sobre os resultados do negócio. “Saber quando a empresa atinge esse marco permite decisões estratégicas mais acertadas, como ajustar preços, reduzir custos, ampliar a produção ou redirecionar investimentos. Operando acima do ponto de equilíbrio, é possível renovar máquinas e equipamentos, investir em tecnologia, capacitar colaboradores e distribuir dividendos. Mais do que uma fórmula matemática, ele simboliza um momento decisivo na trajetória de qualquer empresa”, explica Alexakis.

O tempo necessário para alcançar esse patamar varia conforme o setor e o modelo de negócio, exigindo planejamento e execução precisos. “Para micro e pequenas empresas no Brasil, o ponto de equilíbrio pode ser atingido em meses ou levar anos, dependendo do segmento. No setor de serviços, esse período tende a ser mais longo, devido ao ciclo de fidelização dos clientes e aos custos iniciais de estruturação”, completa o especialista.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) oferece orientação prática sobre como calcular o ponto de equilíbrio. Por meio do site da instituição, empreendedores podem descobrir o volume de vendas necessário para que a empresa cubra todos os custos e despesas, tanto fixos quanto variáveis. O cálculo pode ser feito considerando o faturamento total ou a quantidade de produtos e serviços que precisam ser comercializados para atingir esse patamar.

A unidade da Farmácia Biomagistral em Jarinu, em São Paulo, atingiu o ponto de equilíbrio já no primeiro mês de operação, graças a um plano estratégico para controlar despesas e manter a operação financeiramente equilibrada desde a inauguração. A loja é liderada pelo franqueado Jefferson Bego Soranz.

Segundo Soranz, o desempenho rápido da unidade foi resultado da aplicação de práticas testadas em outras operações da rede. Entre as ações adotadas estão pesquisa de mercado, apoio e estratégias da franqueadora, dedicação do empreendedor desde a fase pré-inauguração, definição de metas claras e um plano de ação estruturado, além de um atendimento personalizado aos clientes.