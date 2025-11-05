Sebrae indica como empresas podem melhorar a produtividade

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) divulgou, no primeiro semestre de 2025, oito ferramentas digitais gratuitas para auxiliar micro e pequenas empresas a aumentar a produtividade e organizar o fluxo de trabalho.

A publicação, disponível no Portal Sebrae, destaca plataformas digitais como Trello, Asana e Notion, voltadas a empreendedores que atuam em escritórios físicos ou com equipes remotas que trabalham em regime home office. Segundo a entidade, o objetivo é oferecer recursos acessíveis para atender à crescente demanda por eficiência em pequenos negócios.

Entre as opções indicadas, estão o Trello, que utiliza quadros visuais para organizar etapas de projetos, e o Asana, voltado à gestão colaborativa de tarefas. O levantamento também inclui o Todoist, usado para listas de prioridades; o Notion, que reúne notas, bancos de dados e planejamentos em uma só interface; e o Evernote, ferramenta voltada à organização de ideias em diferentes formatos.

Outras alternativas sugeridas pela publicação do Sebrae são o RescueTime, que monitora o tempo gasto em atividades digitais; o Forest, que estimula o foco por meio de um mecanismo de “árvore virtual”; e o Pomodone, que aplica a técnica Pomodoro integrada a sistemas de gerenciamento de tarefas.

Ferramentas que agilizam a produtividade de empresas

Na prática, empreendedores utilizam soluções digitais para otimizar diferentes etapas do trabalho. Plataformas como o Lumin, por exemplo, permitem editar, assinar e juntar PDF online de forma segura e colaborativa, eliminando a necessidade de alternar entre vários programas. Além de dinamizar o envio e a revisão de arquivos, o Lumin oferece recursos de armazenamento em nuvem que mantêm contratos, propostas e relatórios sempre acessíveis, independentemente do local de trabalho.

Essas ferramentas são especialmente úteis para equipes distribuídas em diferentes cidades ou que atuam em modelo remoto, pois centralizam documentos e comunicações em um só ambiente digital. Ao reduzir tarefas manuais e automatizar processos simples, soluções como o Lumin ajudam pequenas empresas a manter a organização, ganhar tempo e garantir mais eficiência nas rotinas diárias.

Entidade indica como aumentar a produtividade e o lucro de empresas

A publicação “Como aumentar a produtividade e lucrar mais?”, disponível no Portal Sebrae, aponta que a organização de rotinas e o uso de ferramentas digitais contribuem para reduzir desperdícios, otimizar o tempo e ampliar o controle das operações, fatores considerados essenciais para a sustentabilidade de pequenos negócios.

Para aprofundar mais sobre o tema, o Sebrae compartilhou uma entrevista feita com Tathiane Deândhela, fundadora do Instituto Deândhela e referência em produtividade no mundo corporativo.

A executiva, com mais de 15 anos de experiência em treinamentos nas áreas de vendas, liderança e gestão do tempo, já palestrou em eventos como o TEDx e em conferências na Universidade de Harvard.

Segundo entrevista feita pelo Sebrae, a metodologia da executiva já foi aplicada em pequenas, médias e grandes empresas, além de ter repercutido em diferentes ambientes, do digital aos palcos corporativos. Na conversa, a autora de “Faça o Tempo Trabalhar para Você” apresenta métodos e ferramentas para otimizar a rotina e ganhar até quatro horas a mais no dia.

Reconhecida com prêmios como Mulher de Negócios do Sebrae e Digital Awards, Tathiane reforça a importância da organização e do fluxo produtivo para aumentar a performance das equipes e a rentabilidade dos negócios.

A entrevista, também compartilhada no canal do YouTube do Sebrae, mostra algumas estratégias para que empresas melhorem a rotina. Segundo a executiva, um de seus métodos de produtividade é avaliar e lapidar o processo de trabalho da empresa. Com isso, é possível que os profissionais consigam fazer as tarefas e atividades do dia a dia com maior agilidade e qualidade.