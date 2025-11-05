Euromonitor International revela as principais tendências globais de consumo para 2026

A empresa de análise de dados Euromonitor International divulgou hoje seu relatório anual com as Principais Tendências Globais de Consumo para 2026, destacando as quatro principais mudanças no comportamento do consumidor.

Em um cenário marcado pelo aumento no custo de vida, por uma busca por mais autenticidade e por um interesse crescente no bem-estar, essas tendências estão presentes no comportamento dos consumidores a nível global.

Alison Angus, head de inovação na Euromonitor International, afirma: “O futuro do comportamento do consumidor é caracterizado por um desejo por mais conforto, espaço para expressar sua individualidade e soluções para se sentir bem, muito impulsionado por uma procura pela autenticidade e simplicidade em um mundo cada vez mais complexo.”

As principais tendencias globais do consumo para 2026, segundo a Euromonitor:

Modo cautela: Os consumidores prezam por conforto e coisas mais simples num contexto global cada vez mais volátil, com 58% relatando níveis moderados a extremos de estresse todos os dias . Por isso, procuram produtos que transmitam segurança, com ingredientes naturais e saudáveis. As marcas agora devem criar soluções que ofereçam conforto, confiança, simplifiquem a vida ou promovam equilíbrio, ajudando o consumidor a navegar momentos de turbulência.

Os consumidores estão interessados em ser mais honestos e expressar sua individualidade. Metade dos consumidores quer produtos e serviços feitos sob medida para eles, enquanto Com isso em mente, as marcas precisam investir mais em estratégias hiper segmentadas para dialogar com diversos tipos de clientes e com necessidades cada vez mais específicas. Hiperfoco no bem-estar: Cresce a demanda por soluções de bem-estar tecnológicas e validadas cientificamente, com consumidores dispostos a pagar mais por produtos premium com formulação científica. 49% dos consumidores estariam dispostos a pagar 10% ou mais por produtos premium de beleza que contém uma formulação com embasamento científico. Marcas podem apostar em storytelling apoiado por dados para reforçar benefíciosàsaúde e educar os clientes sobre o valor dos produtos ofertados.

Cresce a demanda por soluções de bem-estar tecnológicas e validadas cientificamente, com consumidores dispostos a pagar mais por produtos premium com formulação científica. Marcas podem apostar em storytelling apoiado por dados para reforçar benefíciosàsaúde e educar os clientes sobre o valor dos produtos ofertados. Ásia em ascensão: Marcas do Leste Asiático, especialmente chinesas, tem ganhado muita influência global ao oferecerem preços acessíveis, inovação e experiências digitais. A previsão é que as exportações da China alcancem US$ 4 trilhões até 2026. Para se manterem competitivas, empresas devem investir em experiências digitais mobile-first e jornadas de compra integradas entre conteúdo e comércio.

